Проверки рекламы: негосударственный язык, алкоголь и лекарства — каждый пятый случай с нарушениями

Каждая пятая проверка в 2025 году выявила нарушения.

В 2025 году в Украине проверили 21 938 рекламных носителей — это на 14% больше, чем годом ранее.

Как сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Госпродпотребслужбы, после резкого спада в первый год полномасштабной войны количество проверок выросло, но еще не достигло уровня 2021 года. В то же время количество нарушений увеличилось — их фиксируют на треть больше, чем до 2022 года.

Более половины проверок в прошлом году касались наружной рекламы — 11 037 случаев. Активнее начали исследовать и онлайн-промо: 2 695 проверок касались рекламы в соцсетях и на сайтах.

В целом нарушения выявляли в каждом пятом случае — 4 085. При этом на одном рекламном носителе могло быть зафиксировано сразу несколько нарушений. В итоге количество замечаний выросло в полтора раза.

Около четверти всех нарушений — 1 075 случаев — касались использования негосударственного языка в рекламе. Более половины таких штрафов пришлись на бизнесы Харьковской области — 672 случая.

Также среди распространенных нарушений:

реклама алкоголя — 320 случаев,

лекарственных средств — 276,

сигарет — 195.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Харьковской области: из 1 248 проверенных реклам выявили 1 014 нарушений — это самый высокий показатель по стране.

В Киеве, где провели наибольшее количество проверок (3 256), зафиксировали 514 нарушений — второе место. Третье место заняла Черниговская область: 304 замечания на 2 646 проверок.

Общая сумма штрафов за год составила 10,68 млн грн — это 4 227 постановлений.

В среднем из-за несоблюдения правил рекламирования бизнес уплачивает 2 526 грн. Самые дорогие нарушения рекламных правил фиксировались в Запорожской области, где средний штраф достигал 4 500 грн, а самые низкие средние суммы зафиксировали в Сумской области — 1 050 грн.

Бизнес добровольно уплатил 61% штрафов на сумму 6,65 млн. Еще 17% штрафов с нарушителей взыскали принудительно. И лишь 3% предпринимателей смогли обжаловать в судах решения Госпродпотребслужбы на сумму 455 тыс. грн.

