  1. В Украине

Проверки рекламы: негосударственный язык, алкоголь и лекарства — каждый пятый случай с нарушениями

08:48, 17 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Каждая пятая проверка в 2025 году выявила нарушения.
Проверки рекламы: негосударственный язык, алкоголь и лекарства — каждый пятый случай с нарушениями
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2025 году в Украине проверили 21 938 рекламных носителей — это на 14% больше, чем годом ранее.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Госпродпотребслужбы, после резкого спада в первый год полномасштабной войны количество проверок выросло, но еще не достигло уровня 2021 года. В то же время количество нарушений увеличилось — их фиксируют на треть больше, чем до 2022 года.

Более половины проверок в прошлом году касались наружной рекламы — 11 037 случаев. Активнее начали исследовать и онлайн-промо: 2 695 проверок касались рекламы в соцсетях и на сайтах.

В целом нарушения выявляли в каждом пятом случае — 4 085. При этом на одном рекламном носителе могло быть зафиксировано сразу несколько нарушений. В итоге количество замечаний выросло в полтора раза.

Около четверти всех нарушений — 1 075 случаев — касались использования негосударственного языка в рекламе. Более половины таких штрафов пришлись на бизнесы Харьковской области — 672 случая.

Также среди распространенных нарушений:

  • реклама алкоголя — 320 случаев,
  • лекарственных средств — 276,
  • сигарет — 195.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Харьковской области: из 1 248 проверенных реклам выявили 1 014 нарушений — это самый высокий показатель по стране.

В Киеве, где провели наибольшее количество проверок (3 256), зафиксировали 514 нарушений — второе место. Третье место заняла Черниговская область: 304 замечания на 2 646 проверок.

Общая сумма штрафов за год составила 10,68 млн грн — это 4 227 постановлений.

В среднем из-за несоблюдения правил рекламирования бизнес уплачивает 2 526 грн. Самые дорогие нарушения рекламных правил фиксировались в Запорожской области, где средний штраф достигал 4 500 грн, а самые низкие средние суммы зафиксировали в Сумской области — 1 050 грн.

Бизнес добровольно уплатил 61% штрафов на сумму 6,65 млн. Еще 17% штрафов с нарушителей взыскали принудительно. И лишь 3% предпринимателей смогли обжаловать в судах решения Госпродпотребслужбы на сумму 455 тыс. грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

штраф / штрафы Госпотребслужба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Повестка – не для иска: суд в Киеве закрыл производство по оспариванию действий ТЦК

Суд установил, что вызов военнообязанного – инструмент уведомления, а не акт для отмены.

В Раде уточняют условия отпусков по семейным обстоятельствам для военнослужащих

Законопроект предлагает уточнить основания для предоставления отпуска по семейным обстоятельствам и вводит денежную компенсацию за дни, которые не удалось использовать.

Сроки обращения в суд в 2026 году: анализ правовых позиций

Правовые позиции Верховного и Конституционного судов формируют новые правила административного судопроизводства.

Дефицит кадров и тысячи дел: Рада судей показала реальное положение дел в судах

Нагрузка на суды в 2025 году: отсутствие поддержки кадров угрожает единству судебной практики.

Новый Гражданский кодекс позволит развод через нотариуса и ЗАГС при наличии детей

В случае взаимного согласия по вопросам воспитания и содержания ребенка супруги смогут расторгнуть брак через ЗАГС или у нотариуса.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]