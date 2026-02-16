В Україні розширили перелік посад, які можуть обіймати військовослужбовці

До списку додано посаду у Секретаріаті Кабміну з граничним званням полковника.

Президент України Володимир Зеленський указом №122/2026 вніс зміни до Переліку посад, які можуть заміщуватися військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів спеціального призначення в державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також у державних і комунальних навчальних закладах, із визначенням граничних військових звань за цими посадами.

Згідно з документом, розділ «Секретаріат Кабінету Міністрів України» доповнено новою позицією після пункту «Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України (посада може бути заміщена на період дії правового режиму воєнного стану)».

До переліку додано посаду «Заступник керівника Служби Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра енергетики України (посада може бути заміщена на період дії правового режиму воєнного стану)» з граничним військовим званням полковник.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

