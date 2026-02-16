В Украине расширили перечень должностей, которые могут занимать военнослужащие

В список добавлена должность в Секретариате Кабмина с предельным званием полковника.

Президент Украины Владимир Зеленский указом №122/2026 внес изменения в Перечень должностей, которые могут замещаться военнослужащими Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов специального назначения в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях, организациях, а также в государственных и коммунальных учебных заведениях, с определением предельных воинских званий по этим должностям.

Согласно документу, раздел «Секретариат Кабинета Министров Украины» дополнен новой позицией после пункта «Заместитель Государственного секретаря Кабинета Министров Украины (должность может быть замещена на период действия правового режима военного положения)».

В перечень добавлена должность «Заместитель руководителя Службы Первого вице-премьер-министра Украины – Министра энергетики Украины (должность может быть замещена на период действия правового режима военного положения)» с предельным воинским званием полковник.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

