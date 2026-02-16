  1. В Україні

У Києві заявили, що впоратися з ожеледицею по всьому місту одночасно не можуть

17:12, 16 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Києві через ожеледицю утворилися масштабні затори.
У Києві заявили, що впоратися з ожеледицею по всьому місту одночасно не можуть
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київській міській державній адміністрації заявили, що повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках столиці фізично неможливо і у зв’язку з ускладненням погодних умов містян закликають бути максимально обережними.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначимо, що від ранку у Києві шалені затори. Подекуди автівки не можуть виїхати на підйом, а вранці навіть з’явилося відео, на якому люди на Шулявці штовхали автобус, щоб поїхати.

У КМДА же дають поради для водіїв. Зокрема, там рекомендують:

  • дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції, уникати ризикованих маневрувань;
  • при наближенні до пішохідних переходів і дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;
  • вмикати габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
  • не використовувати авто з літніми шинами під час снігопадів та ожеледиці;
  • не залишати автомобілі на тротуарах, крайніх смугах доріг і узбіччях, щоб не заважати роботі спецтехніки;
  • у період інтенсивних опадів віддавати перевагу громадському транспорту.

Пішоходам рекомендують:

  • ходити не поспішаючи, ступаючи на всю підошву та злегка згинаючи ноги в колінах;
  • не тримати руки в кишенях, щоб краще зберігати рівновагу;
  • у разі втрати рівноваги спробувати швидко присісти;
  • бути уважними навіть на тротуарах, адже авто може занести;
  • пам’ятати, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4–5 разів.

У міській адміністрації наголосили, що комунальні служби постійно проводять прибирання та протиожеледну обробку доріг і тротуарів. Водночас відповідальність за належний стан прилеглих територій несуть також підприємства всіх форм власності.

Дотримання правил благоустрою контролюють інспектори. За їх порушення передбачені штрафи: для фізичних осіб — від 340 до 1360 грн, для посадових осіб і підприємців — від 850 до 1700 грн.

Зауважимо, що завтра, 17 лютого, в Києві та області на дорогах також очікується ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

Крім того синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів, вітер переважно східний, 5-10 м/с, температура вночі 14-16° та вдень 7-9° морозу.

У КМДА для уникнення травматизму киян закликають дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись містом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

В Україні змінюють підхід до відстрочки від мобілізації для ще однієї категорії військових до 25 років

Новим законопроєктом пропонується надати право на відстрочку від мобілізації строком до 12 місяців для добровольців віком до 25 років.

Обірване життя: суд в Одесі виніс вирок у справі про наїзд на вагітну жінку

Суд не позбавив водійку прав, призначивши три роки позбавлення волі з випробуванням.

ЄСПЛ визнав порушення права на виїзд з країни у справі «Бабич проти України»

У рішенні в справі «Бабич проти України» ЄСПЛ наголосив: обмеження залишати країну має відповідати критерію пропорційності та обгрунтованості.

Презумпція володіння у новому ЦК: посідачі зможуть судитися з власниками за майно

У ЦК вводиться поняття посідання і будь-яка особа, яка фактично контролює річ, вважається посідачем і може захищати своє володіння навіть від власника.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]