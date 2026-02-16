У Києві заявили, що впоратися з ожеледицею по всьому місту одночасно не можуть

У Києві через ожеледицю утворилися масштабні затори.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київській міській державній адміністрації заявили, що повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках столиці фізично неможливо і у зв’язку з ускладненням погодних умов містян закликають бути максимально обережними.

Зазначимо, що від ранку у Києві шалені затори. Подекуди автівки не можуть виїхати на підйом, а вранці навіть з’явилося відео, на якому люди на Шулявці штовхали автобус, щоб поїхати.

У КМДА же дають поради для водіїв. Зокрема, там рекомендують:

дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції, уникати ризикованих маневрувань;

при наближенні до пішохідних переходів і дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;

вмикати габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;

не використовувати авто з літніми шинами під час снігопадів та ожеледиці;

не залишати автомобілі на тротуарах, крайніх смугах доріг і узбіччях, щоб не заважати роботі спецтехніки;

у період інтенсивних опадів віддавати перевагу громадському транспорту.

Пішоходам рекомендують:

ходити не поспішаючи, ступаючи на всю підошву та злегка згинаючи ноги в колінах;

не тримати руки в кишенях, щоб краще зберігати рівновагу;

у разі втрати рівноваги спробувати швидко присісти;

бути уважними навіть на тротуарах, адже авто може занести;

пам’ятати, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4–5 разів.

У міській адміністрації наголосили, що комунальні служби постійно проводять прибирання та протиожеледну обробку доріг і тротуарів. Водночас відповідальність за належний стан прилеглих територій несуть також підприємства всіх форм власності.

Дотримання правил благоустрою контролюють інспектори. За їх порушення передбачені штрафи: для фізичних осіб — від 340 до 1360 грн, для посадових осіб і підприємців — від 850 до 1700 грн.

Зауважимо, що завтра, 17 лютого, в Києві та області на дорогах також очікується ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

Крім того синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів, вітер переважно східний, 5-10 м/с, температура вночі 14-16° та вдень 7-9° морозу.

У КМДА для уникнення травматизму киян закликають дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись містом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.