В Киеве заявили, что справиться с гололедом по всему городу одновременно не могут

17:12, 16 февраля 2026
В Киеве из-за гололедицы образовались масштабные пробки.
В Киевской городской государственной администрации заявили, что полностью устранить гололед одновременно на всех участках столицы физически невозможно, и в связи с осложнением погодных условий жителей призывают быть максимально осторожными.

Отметим, что с утра в Киеве наблюдаются сильные заторы. Местами автомобили не могут заехать на подъем, а утром даже появилось видео, на котором люди на Шулявке толкали автобус, чтобы он смог продолжить движение.

В КГГА дают рекомендации для водителей. В частности, там советуют:

  • соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать рискованных маневров;
  • при приближении к пешеходным переходам и детским учреждениям снижать скорость до минимума;
  • включать габаритные огни или противотуманные фары;
  • не использовать авто с летними шинами во время снегопадов и гололеда;
  • не оставлять автомобили на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники;
  • в период интенсивных осадков отдавать предпочтение общественному транспорту.

Пешеходам рекомендуют:

  • ходить не спеша, наступая на всю подошву и слегка сгибая ноги в коленях;
  • не держать руки в карманах, чтобы лучше сохранять равновесие;
  • в случае потери равновесия попытаться быстро присесть;
  • быть внимательными даже на тротуарах, поскольку автомобиль может занести;
  • помнить, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4–5 раз.

В городской администрации подчеркнули, что коммунальные службы постоянно проводят уборку и противогололедную обработку дорог и тротуаров. В то же время ответственность за надлежащее состояние прилегающих территорий несут также предприятия всех форм собственности.

Соблюдение правил благоустройства контролируют инспекторы. За их нарушение предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 340 до 1360 грн, для должностных лиц и предпринимателей — от 850 до 1700 грн.

Отметим, что завтра, 17 февраля, в Киеве и области на дорогах также ожидается гололед (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков, ветер преимущественно восточный, 5–10 м/с, температура ночью 14–16° и днем 7–9° мороза.

В КГГА для предотвращения травматизма киевлян призывают соблюдать рекомендации во время гололеда и быть осторожными, передвигаясь по городу.

