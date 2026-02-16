В Киеве заявили, что справиться с гололедом по всему городу одновременно не могут

В Киеве из-за гололедицы образовались масштабные пробки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской городской государственной администрации заявили, что полностью устранить гололед одновременно на всех участках столицы физически невозможно, и в связи с осложнением погодных условий жителей призывают быть максимально осторожными.

Отметим, что с утра в Киеве наблюдаются сильные заторы. Местами автомобили не могут заехать на подъем, а утром даже появилось видео, на котором люди на Шулявке толкали автобус, чтобы он смог продолжить движение.

В КГГА дают рекомендации для водителей. В частности, там советуют:

соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать рискованных маневров;

при приближении к пешеходным переходам и детским учреждениям снижать скорость до минимума;

включать габаритные огни или противотуманные фары;

не использовать авто с летними шинами во время снегопадов и гололеда;

не оставлять автомобили на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники;

в период интенсивных осадков отдавать предпочтение общественному транспорту.

Пешеходам рекомендуют:

ходить не спеша, наступая на всю подошву и слегка сгибая ноги в коленях;

не держать руки в карманах, чтобы лучше сохранять равновесие;

в случае потери равновесия попытаться быстро присесть;

быть внимательными даже на тротуарах, поскольку автомобиль может занести;

помнить, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4–5 раз.

В городской администрации подчеркнули, что коммунальные службы постоянно проводят уборку и противогололедную обработку дорог и тротуаров. В то же время ответственность за надлежащее состояние прилегающих территорий несут также предприятия всех форм собственности.

Соблюдение правил благоустройства контролируют инспекторы. За их нарушение предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 340 до 1360 грн, для должностных лиц и предпринимателей — от 850 до 1700 грн.

Отметим, что завтра, 17 февраля, в Киеве и области на дорогах также ожидается гололед (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков, ветер преимущественно восточный, 5–10 м/с, температура ночью 14–16° и днем 7–9° мороза.

В КГГА для предотвращения травматизма киевлян призывают соблюдать рекомендации во время гололеда и быть осторожными, передвигаясь по городу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.