Свириденко розповіла, які види енергопідтримки доступні для ОСББ і приватних будинків
Кабінет Міністрів посилює та розширює програми, спрямовані на підтримку енергетичної незалежності багатоквартирних будинків і приватного житла. Про це заявила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
1. Енергопідтримка для ОСББ та ЖБК
За словами Свириденко, програма дозволяє забезпечити безперебійне функціонування багатоквартирних будинків. Зокрема – роботу ліфтів, насосів, тепла, води та освітлення під час відключень.
Пільговий кредит від 0% можна оформити в 43 банках-партнерах програми «5–7–9%».
Сума — до 3 млн грн, термін — до 3 років.
Держава компенсує до 50% вартості генератора та до 70% — сонячної електростанції або теплового насоса.
Підтримка надається на дизельні, бензинові і газові генератори, сонячні електростанції та теплові насоси.
2. Енергопідтримка для приватних будинків
Власники приватних будинків і таунхаусів, як зазначила Юлія Свириденко, можуть оформити кредит від 0% у будь-якому банку-партнері на обладнання для автономного електроживлення житла. Держава компенсує до 30% тіла кредиту залежно від комплектації системи.
Пільговий кредит від 0% можна оформити у 43 банках-партнерах програми «5–7–9%».
Сума — до 480 тисяч грн, термін — до 10 років.
Компенсація держави — до 30% вартості обладнання.
Підтримка надається на дизельні, бензинові і газові генератори, акумулятори, сонячні електростанції у складі автономної системи.
