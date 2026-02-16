  1. В Україні

Свириденко розповіла, які види енергопідтримки доступні для ОСББ і приватних будинків

17:51, 16 лютого 2026
Кабмін розширив програми підтримки енергонезалежності житла: для ОСББ і приватних будинків передбачені кредити під 0% та компенсації частини вартості обладнання, повідомила Юлія Свириденко.
Кабінет Міністрів  посилює та розширює програми, спрямовані на підтримку енергетичної незалежності багатоквартирних будинків і приватного житла. Про це заявила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

1. Енергопідтримка для ОСББ та ЖБК

За словами Свириденко, програма дозволяє забезпечити безперебійне функціонування багатоквартирних будинків. Зокрема – роботу ліфтів, насосів, тепла, води та освітлення під час відключень.

Пільговий кредит від 0% можна оформити в 43 банках-партнерах програми «5–7–9%».

Сума — до 3 млн грн, термін — до 3 років.

Держава компенсує до 50% вартості генератора та до 70% — сонячної електростанції або теплового насоса.

Підтримка надається на дизельні, бензинові і газові генератори, сонячні електростанції та теплові насоси.

2. Енергопідтримка для приватних будинків

Власники приватних будинків і таунхаусів, як зазначила Юлія Свириденко, можуть оформити кредит від 0% у будь-якому банку-партнері на обладнання для автономного електроживлення житла. Держава компенсує до 30% тіла кредиту залежно від комплектації системи.

Пільговий кредит від 0% можна оформити у 43 банках-партнерах програми «5–7–9%».

⁠Сума — до 480 тисяч грн, термін — до 10 років.

⁠Компенсація держави — до 30% вартості обладнання.

Підтримка надається на дизельні, бензинові і газові генератори, акумулятори, сонячні електростанції у складі автономної системи.

Кабінет Міністрів України

