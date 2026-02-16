  1. В Украине

Свириденко рассказала, какие виды энергоподдержки доступны для ОСМД и частных домов

17:51, 16 февраля 2026
Кабмин расширил программы поддержки энергонезависимости жилья: для ОСМД и частных домов предусмотрены кредиты под 0% и компенсации части стоимости оборудования, сообщила Юлия Свириденко.
Кабинет Министров усиливает и расширяет программы, направленные на поддержку энергетической независимости многоквартирных домов и частного жилья. Об этом заявила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Энергоподдержка для ОСМД и ЖСК

По словам Свириденко, программа позволяет обеспечить бесперебойное функционирование многоквартирных домов. В частности — работу лифтов, насосов, отопления, водоснабжения и освещения во время отключений.

Льготный кредит от 0% можно оформить в 43 банках-партнёрах программы «5–7–9%».

Сумма — до 3 млн грн, срок — до 3 лет.

Государство компенсирует до 50% стоимости генератора и до 70% — солнечной электростанции или теплового насоса.

Поддержка предоставляется на дизельные, бензиновые и газовые генераторы, солнечные электростанции и тепловые насосы.

Энергоподдержка для частных домов

Владельцы частных домов и таунхаусов, как отметила Юлия Свириденко, могут оформить кредит от 0% в любом банке-партнёре на оборудование для автономного электроснабжения жилья. Государство компенсирует до 30% тела кредита в зависимости от комплектации системы.

Льготный кредит от 0% можно оформить в 43 банках-партнёрах программы «5–7–9%».

Сумма — до 480 тысяч грн, срок — до 10 лет.

Компенсация государства — до 30% стоимости оборудования.

Поддержка предоставляется на дизельные, бензиновые и газовые генераторы, аккумуляторы, солнечные электростанции в составе автономной системы.

Кабинет Министров Украины

