Свириденко рассказала, какие виды энергоподдержки доступны для ОСМД и частных домов
Кабинет Министров усиливает и расширяет программы, направленные на поддержку энергетической независимости многоквартирных домов и частного жилья. Об этом заявила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Энергоподдержка для ОСМД и ЖСК
По словам Свириденко, программа позволяет обеспечить бесперебойное функционирование многоквартирных домов. В частности — работу лифтов, насосов, отопления, водоснабжения и освещения во время отключений.
Льготный кредит от 0% можно оформить в 43 банках-партнёрах программы «5–7–9%».
Сумма — до 3 млн грн, срок — до 3 лет.
Государство компенсирует до 50% стоимости генератора и до 70% — солнечной электростанции или теплового насоса.
Поддержка предоставляется на дизельные, бензиновые и газовые генераторы, солнечные электростанции и тепловые насосы.
Энергоподдержка для частных домов
Владельцы частных домов и таунхаусов, как отметила Юлия Свириденко, могут оформить кредит от 0% в любом банке-партнёре на оборудование для автономного электроснабжения жилья. Государство компенсирует до 30% тела кредита в зависимости от комплектации системы.
Льготный кредит от 0% можно оформить в 43 банках-партнёрах программы «5–7–9%».
Сумма — до 480 тысяч грн, срок — до 10 лет.
Компенсация государства — до 30% стоимости оборудования.
Поддержка предоставляется на дизельные, бензиновые и газовые генераторы, аккумуляторы, солнечные электростанции в составе автономной системы.
