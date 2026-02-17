Киянина, який наводив удари по ТЕЦ, засудили до довічного позбавлення волі

Чоловік добровільно допомагав російському ФСБ коригувати удари по українській енергетиці та критичній інфраструктурі.

Киянина визнано винним у державній зраді та засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за наведення російських ударів по ТЕЦ та ППО. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

У вересні 2024 року 32-річний чоловік через Telegram з власної ініціативи встановив контакт зі співробітником ФСБ РФ і погодився на співпрацю. Він передавав розвіддані про розміщення підрозділів Сил оборони України, локації ТЦК та СП у Києві, маршрути пересування військової техніки.

Засуджений коригував удари по енергетичних об’єктах і критичній інфраструктурі, зокрема ТЕЦ та промисловому підприємству, а також передав ворогу інформацію про оборонне підприємство, де працював його вітчим. Він надсилав фото із розташуванням ППО, позначав на електронних мапах ймовірні напрямки польоту БпЛА та звітував про наслідки влучань. Дані збирав самостійно та через знайомих.

Під час спілкування з куратором чоловік демонстрував проросійську позицію та заявляв про готовність відкрито носити символіку держави-агресора в разі окупації столиці.

«Він свідомо наводив російські удари по енергетиці та системах ППО, допомагаючи ворогу залишати українців без світла, тепла й захисту. Це пряме пособництво терору проти мирного населення. За такі дії не може бути жодного виправдання і жодної поблажки - лише довічне позбавлення волі. Тільки за минулий рік ми довели вину 46 навідників, які одержали вироки. Ця робота триває», - підкреслив керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький.

