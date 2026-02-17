  1. В Украине

Киевлянина, наводившего удары по ТЭЦ, приговорили к пожизненному лишению свободы

09:06, 17 февраля 2026
Мужчина добровольно помогал российскому ФСБ корректировать удары по украинской энергетике и критической инфраструктуре.
Киевлянин признан виновным в государственной измене и приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за наведение российских ударов по ТЭЦ и ПВО. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

В сентябре 2024 года 32-летний мужчина через Telegram по собственной инициативе установил контакт с сотрудником ФСБ РФ и согласился на сотрудничество. Он передавал разведданные о размещении подразделений Сил обороны Украины, локации ТЦК и СП в Киеве, маршруты передвижения военной техники.

Осужденный корректировал удары по энергетическим объектам и критической инфраструктуре, в частности, ТЭЦ и промышленному предприятию, а также передал врагу информацию об оборонном предприятии, где работал его отчим. Он отправлял фото с расположением ПВО, указывал на электронных картах возможные направления полета БпЛА и отчитывался о последствиях попаданий. Данные собирал самостоятельно и через знакомых.

Во время общения с куратором мужчина демонстрировал пророссийскую позицию и заявлял о готовности открыто носить символику государства-агрессора в случае оккупации столицы.

«Он сознательно наводил российские удары по энергетике и системам ПВО, помогая врагу оставлять украинцев без света, тепла и защиты. Это прямое пособничество террора против мирного населения. За такие действия не может быть ни одного оправдания и ни поблажки - только пожизненное лишение свободы. Только за прошлый год мы доказали вину 46 наводчиков, получивших приговоры. Эта работа продолжается», – подчеркнул руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий.

суд Киев приговор

