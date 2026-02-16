  1. В Україні

Додаткові відпустки для військовослужбовців в Україні: хто має право та чи зберігається грошове забезпечення

19:09, 16 лютого 2026
Міністерство оборони роз’яснило порядок надання додаткових відпусток військовослужбовцям, зокрема тривалість, умови збереження грошового забезпечення, особливості під час воєнного стану та правила виплати компенсації при звільненні.
Умови надання додаткових відпусток військовослужбовцям відрізняються залежно від їхнього статусу: різняться як тривалість відпочинку, так і питання збереження грошового забезпечення. Міністерство оборони надало роз’яснення щодо порядку та підстав отримання відпусток військовим. 

Законодавство чітко визначає, кому саме з військовослужбовців надається додаткова відпустка та чи виплачується за цей час грошове забезпечення.

  • Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни
    Мають право на 14 календарних днів додаткової відпустки на рік.
    Важливо: грошове забезпечення (заробітна плата) за цей період зберігається.
  • Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
    Можуть отримати до 3 тижнів додаткової відпустки на рік у зручний для себе час.    
    Ця відпустка надається без збереження грошового забезпечення.
  • Учасники війни
    Мають право до 2 тижнів додаткової відпустки на рік.
    Така відпустка також надається без збереження грошового забезпечення.

Таким чином, перед оформленням додаткової відпустки військовослужбовцям варто враховувати не лише її тривалість, а й те, чи передбачена оплата на час відсутності.

Особливості надання під час дії воєнного стану

У період дії воєнного стану надання таких відпусток військовослужбовцям (окрім тих, хто проходить базову військову службу) здійснюється з дозволу командира (начальника) військової частини.

При цьому, час на дорогу в межах України додається до відпустки окремо: до двох діб в один бік і він не зараховується до тривалості самої відпустки.

Грошова компенсація при звільненні

Важливою умовою при звільненні з військової служби є право на отримання коштів за невикористані відпустки. Право на компенсацію за невикористані дні залежить від виду відпустки. Виплати здійснюються лише за ті відпустки, які відповідно до закону надаються із збереженням грошового забезпечення.

Оскільки відпустки для учасників війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною надаються без збереження грошового забезпечення, грошова компенсація за них при звільненні не передбачена.

ЗСУ військові Міноборони військова служба відпустка

Стрічка новин

Блоги
Публікації
