Дополнительные отпуска для военнослужащих в Украине: кто имеет право и сохраняется ли денежное обеспечение

Министерство обороны разъяснило порядок предоставления дополнительных отпусков военнослужащим, в частности продолжительность, условия сохранения денежного довольствия, особенности во время военного положения и правила выплаты компенсации при увольнении.

Условия предоставления дополнительных отпусков военнослужащим различаются в зависимости от их статуса: отличается как продолжительность отдыха, так и вопрос сохранения денежного обеспечения. Министерство обороны предоставило разъяснения о порядке и основаниях получения отпусков военнослужащими.

Законодательство чётко определяет, кому именно из военнослужащих предоставляется дополнительный отпуск и выплачивается ли за этот период денежное обеспечение.

Участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны

Имеют право на 14 календарных дней дополнительного отпуска в год.

Важно: денежное обеспечение (заработная плата) за этот период сохраняется.

Лица, имеющие особые заслуги перед Отечеством

Могут получить до 3 недель дополнительного отпуска в год в удобное для себя время.

Этот отпуск предоставляется без сохранения денежного обеспечения.

Участники войны

Имеют право до 2 недель дополнительного отпуска в год.

Такой отпуск также предоставляется без сохранения денежного обеспечения.

Таким образом, перед оформлением дополнительного отпуска военнослужащим следует учитывать не только его продолжительность, но и предусмотрена ли оплата на время отсутствия.

Особенности предоставления в период действия военного положения

В период действия военного положения предоставление таких отпусков военнослужащим (кроме проходящих базовую военную службу) осуществляется с разрешения командира (начальника) воинской части.

При этом время на дорогу в пределах Украины добавляется к отпуску отдельно: до двух суток в одну сторону и не засчитывается в продолжительность самого отпуска.

Денежная компенсация при увольнении

Важным условием при увольнении с военной службы является право на получение средств за неиспользованные отпуска. Право на компенсацию за неиспользованные дни зависит от вида отпуска. Выплаты осуществляются только за те отпуска, которые в соответствии с законом предоставляются с сохранением денежного обеспечения.

Поскольку отпуска для участников войны и лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, предоставляются без сохранения денежного обеспечения, денежная компенсация за них при увольнении не предусмотрена.

