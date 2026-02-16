Дополнительные отпуска для военнослужащих в Украине: кто имеет право и сохраняется ли денежное обеспечение
Условия предоставления дополнительных отпусков военнослужащим различаются в зависимости от их статуса: отличается как продолжительность отдыха, так и вопрос сохранения денежного обеспечения. Министерство обороны предоставило разъяснения о порядке и основаниях получения отпусков военнослужащими.
Законодательство чётко определяет, кому именно из военнослужащих предоставляется дополнительный отпуск и выплачивается ли за этот период денежное обеспечение.
- Участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны
- Имеют право на 14 календарных дней дополнительного отпуска в год.
- Важно: денежное обеспечение (заработная плата) за этот период сохраняется.
- Лица, имеющие особые заслуги перед Отечеством
- Могут получить до 3 недель дополнительного отпуска в год в удобное для себя время.
- Этот отпуск предоставляется без сохранения денежного обеспечения.
- Участники войны
- Имеют право до 2 недель дополнительного отпуска в год.
- Такой отпуск также предоставляется без сохранения денежного обеспечения.
Таким образом, перед оформлением дополнительного отпуска военнослужащим следует учитывать не только его продолжительность, но и предусмотрена ли оплата на время отсутствия.
Особенности предоставления в период действия военного положения
В период действия военного положения предоставление таких отпусков военнослужащим (кроме проходящих базовую военную службу) осуществляется с разрешения командира (начальника) воинской части.
При этом время на дорогу в пределах Украины добавляется к отпуску отдельно: до двух суток в одну сторону и не засчитывается в продолжительность самого отпуска.
Денежная компенсация при увольнении
Важным условием при увольнении с военной службы является право на получение средств за неиспользованные отпуска. Право на компенсацию за неиспользованные дни зависит от вида отпуска. Выплаты осуществляются только за те отпуска, которые в соответствии с законом предоставляются с сохранением денежного обеспечения.
Поскольку отпуска для участников войны и лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, предоставляются без сохранения денежного обеспечения, денежная компенсация за них при увольнении не предусмотрена.
