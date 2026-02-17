ДПС нагадує охоронним компаніям про обов’язковий перехід на загальну систему оподаткування з 2026 року

Юридичні особи, основним видом діяльності яких є охоронна діяльність, не зможуть застосовувати спрощену систему оподаткування, тому ДПС нагадує про необхідність завчасно подати заяву про відмову від неї та перейти на загальну систему.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба нагадує підприємствам, що надають охоронні послуги, про необхідність вчасно подати заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування та перейти на загальну систему.

З 1 січня 2026 року юридичні особи, основним видом діяльності яких є охоронна діяльність, не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування згідно із Законом №4698-ІХ від 3 грудня 2025 року.

Тому податкова звертається з проханням завчасно подати відповідну заяву та привести свою діяльність у відповідність до чинних норм.

Зазначається, що з початку року охоронні компанії вже почали подавати заяви для врегулювання питання системи оподаткування. Дякуємо платникам за відповідальне ставлення та своєчасне виконання вимог законодавства.

Перехід на загальну систему оподаткування відбувається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалася така діяльність. Для цього необхідно подати заяву про відмову від спрощеної системи. Якщо охоронна діяльність фактично не є основною, слід привести у відповідність реєстраційні дані підприємства.

Платники єдиного податку третьої групи, які займаються діяльністю, що не дозволена для спрощеної системи, зобов’язані застосовувати ставку єдиного податку у подвійному розмірі, нагадали у ДПС.

У разі виявлення порушень під час податкових перевірок контролюючий орган має право анулювати реєстрацію платника єдиного податку (для І–ІІІ груп). Рішення приймається на підставі акта перевірки та застосовується з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення.

У такому випадку повторно перейти на спрощену систему можна буде лише після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.