  1. В Україні

ДПС нагадує охоронним компаніям про обов’язковий перехід на загальну систему оподаткування з 2026 року

10:02, 17 лютого 2026
Юридичні особи, основним видом діяльності яких є охоронна діяльність, не зможуть застосовувати спрощену систему оподаткування, тому ДПС нагадує про необхідність завчасно подати заяву про відмову від неї та перейти на загальну систему.
Державна податкова служба нагадує підприємствам, що надають охоронні послуги, про необхідність вчасно подати заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування та перейти на загальну систему.

З 1 січня 2026 року юридичні особи, основним видом діяльності яких є охоронна діяльність, не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування згідно із Законом №4698-ІХ від 3 грудня 2025 року.

Тому податкова звертається з проханням завчасно подати відповідну заяву та привести свою діяльність у відповідність до чинних норм.

Зазначається, що з початку року охоронні компанії вже почали подавати заяви для врегулювання питання системи оподаткування. Дякуємо платникам за відповідальне ставлення та своєчасне виконання вимог законодавства.

Перехід на загальну систему оподаткування відбувається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалася така діяльність. Для цього необхідно подати заяву про відмову від спрощеної системи. Якщо охоронна діяльність фактично не є основною, слід привести у відповідність реєстраційні дані підприємства.

Платники єдиного податку третьої групи, які займаються діяльністю, що не дозволена для спрощеної системи, зобов’язані застосовувати ставку єдиного податку у подвійному розмірі, нагадали у ДПС. 

У разі виявлення порушень під час податкових перевірок контролюючий орган має право анулювати реєстрацію платника єдиного податку (для І–ІІІ груп). Рішення приймається на підставі акта перевірки та застосовується з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення.

У такому випадку повторно перейти на спрощену систему можна буде лише після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.

податкова

