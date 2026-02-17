  1. В Украине

ГНС напоминает охранным компаниям об обязательном переходе на общую систему налогообложения с 2026 года

10:02, 17 февраля 2026
Юридические лица, основным видом деятельности которых является охранная деятельность, не смогут применять упрощенную систему налогообложения, поэтому ГНС напоминает о необходимости заблаговременно подать заявление об отказе от него и перейти на общую систему.
Государственная налоговая служба напоминает предприятиям, предоставляющим охранные услуги, о необходимости своевременно подать заявление об отказе от упрощённой системы налогообложения и перейти на общую систему.

С 1 января 2026 года юридические лица, основным видом деятельности которых является охранная деятельность, не могут применять упрощённую систему налогообложения согласно Закону №4698-ІХ от 3 декабря 2025 года.

Поэтому налоговая обращается с просьбой заблаговременно подать соответствующее заявление и привести свою деятельность в соответствие с действующими нормами.

Отмечается, что с начала года охранные компании уже начали подавать заявления для урегулирования вопроса системы налогообложения. Благодарим налогоплательщиков за ответственное отношение и своевременное выполнение требований законодательства.

Переход на общую систему налогообложения осуществляется с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчётным) периодом, в котором осуществлялась такая деятельность. Для этого необходимо подать заявление об отказе от упрощённой системы. Если охранная деятельность фактически не является основной, следует привести в соответствие регистрационные данные предприятия.

Плательщики единого налога третьей группы, которые занимаются деятельностью, не разрешённой для упрощённой системы, обязаны применять ставку единого налога в двойном размере, напомнили в ГНС.

В случае выявления нарушений во время налоговых проверок контролирующий орган имеет право аннулировать регистрацию плательщика единого налога (для I–III групп). Решение принимается на основании акта проверки и применяется с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором допущено нарушение.

В таком случае повторно перейти на упрощённую систему можно будет только после окончания четырёх последовательных кварталов с момента принятия решения контролирующим органом.

налоговая

