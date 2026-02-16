Світло вимикатимуть по всій країні: Укренерго повідомляє про графіки на 17 лютого

17 лютого в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У всіх областях України 17 лютого будуть застосовані графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промисловості. Про це повідомляє Укренерго.

Причина – наслідки ракетних і дронових атак Росії на енергетичні об’єкти України.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Час і обсяг відключень за конкретною адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.