Світло вимикатимуть по всій країні: Укренерго повідомляє про графіки на 17 лютого

20:57, 16 лютого 2026
17 лютого в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень світла.
У всіх областях України 17 лютого будуть застосовані графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промисловості. Про це повідомляє Укренерго.

Причина – наслідки ракетних і дронових атак Росії на енергетичні об’єкти України.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Час і обсяг відключень за конкретною адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

