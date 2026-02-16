Свет будут выключать по всей стране: Укрэнерго сообщает о графиках на 17 февраля

17 февраля во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений света.

Во всех областях Украины 17 февраля будут применены графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленности. Об этом сообщает Укрэнерго.

Причина – последствия ракетных и дроновых атак России на энергетические объекты Украины.

Ситуация в энергосистеме может изменяться. Время и объем отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в регионе.

