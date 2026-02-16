Служать на посадах не Україні: Зеленський анонсував «чистки» в СБУ

Володимир Зеленський доручив першому заступнику голови СБУ Олександру Покладу очистити Службу безпеки від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам.

фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в Службі безпеки України.

Під час наради він заслухав доповіді виконувача обов’язків голови СБУ Євгенія Хмари та його заступника Олександра Поклада. Зокрема, йшлося про результати роботи у протидії російським операціям та подальші кроки для посилення безпеки держави.

"Окремо Олександр Поклад займеться також очищенням Служби безпеки України від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам. Потрібні жорсткі дії та реально повністю сильна Служба безпеки України. Я очікую результати", - повідомив Президент.

