Служат на должностях не Украине: Зеленский анонсировал «чистки» в СБУ

Владимир Зеленский поручил первому заместителю главы СБУ Александру Покладу очистить Службу безопасности от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в СБУ.

Во время совещания он заслушал доклады исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмары и его заместителя Александра Поклада. В частности, речь шла о результатах работы по противодействию российским операциям и дальнейших шагах по усилению безопасности государства.

"Отдельно Александр Поклад займется также очищением Службы безопасности Украины от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам. Нужны жесткие действия и реально полностью сильная Служба безопасности Украины. Я ожидаю результатов", - сообщил Президент.

