Служат на должностях не Украине: Зеленский анонсировал «чистки» в СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в СБУ.
Во время совещания он заслушал доклады исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмары и его заместителя Александра Поклада. В частности, речь шла о результатах работы по противодействию российским операциям и дальнейших шагах по усилению безопасности государства.
"Отдельно Александр Поклад займется также очищением Службы безопасности Украины от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам. Нужны жесткие действия и реально полностью сильная Служба безопасности Украины. Я ожидаю результатов", - сообщил Президент.
