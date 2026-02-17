  1. В Україні

Кримінальне правопорушення, а не швидкий шлях до керма – суди виносять вироки за підроблені водійські посвідчення

10:36, 17 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За виготовлення та використання фальшивих документів передбачена відповідальність за статтею 358 Кримінального кодексу України.
Кримінальне правопорушення, а не швидкий шлях до керма – суди виносять вироки за підроблені водійські посвідчення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Підроблене посвідчення водія є кримінальним правопорушенням, а не способом швидко отримати право на керування транспортом. Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У відомстві зазначають, що суди регулярно ухвалюють вироки за виготовлення та використання фальшивих документів, а покарання за такі дії має системний характер.

Зокрема, Радехівський районний суд Львівської області визнав винним уродженця міста Кам’янка-Бузька, який у серпні 2023 року передав свої анкетні дані та фотографію для виготовлення підробленого посвідчення водія, нібито виданого сервісним центром МВС.

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області призначив покарання чоловікові, який використовував підроблене посвідчення водія, придбане через інтернет-месенджер і отримане у відділенні поштового оператора.

Вирок також ухвалив Іршавський районний суд Закарпатської області щодо чоловіка, який замовив фальшивий документ через Інтернет та сплатив за нього 19 400 гривень.

Усіх обвинувачених визнано винними за статтею 358 Кримінального кодексу України. Їм призначено штрафи та іспитові строки, а також стягнуто витрати на проведення судових експертиз.

У сервісному центрі наголошують: єдиний законний спосіб отримати посвідчення водія — пройти навчання в автошколі та скласти іспити у сервісних центрах МВС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд посвідчення водія кримінальна відповідальність сервісний центр МВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя Яворівського райсуду Марʼяна Білецька заявила про погрози у WhatsApp через справу: ВРП звернеться до ОГП

Суддя Яворівського районного суду Львівської області поскаржилася на тиск з боку невідомої особи через месенджери WhatsApp та Viber.

Підвищення зарплати педагогів та соцпрацівників потребує додаткових 20 млрд грн

Законопроєкт передбачає збільшення видатків на підвищення зарплат педагогів та працівників соцсфери через субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Закон про житлову політику набрав чинності, але без Кабміну реформа може залишитися на папері

Механізми державної підтримки для реалізації права на житло в очікуванні рішень Кабінету Міністрів.

Проєкт Трудового кодексу легалізує відеоспостереження на робочому місці та моніторинг кореспонденції працівника

Відеоспостереження, електронні повідомлення, моніторинг файлів — усе це пропонується узаконити як «виняткові заходи».

Кінець «тіньовому» ринку оренди: у Раді придумали, як змусити власників житла платити податки

Законопроєкт пропонує податкові пільги для орендодавців та стимулює легальну здачу житла.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]