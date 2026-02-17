Кримінальне правопорушення, а не швидкий шлях до керма – суди виносять вироки за підроблені водійські посвідчення

За виготовлення та використання фальшивих документів передбачена відповідальність за статтею 358 Кримінального кодексу України.

Підроблене посвідчення водія є кримінальним правопорушенням, а не способом швидко отримати право на керування транспортом. Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.

У відомстві зазначають, що суди регулярно ухвалюють вироки за виготовлення та використання фальшивих документів, а покарання за такі дії має системний характер.

Зокрема, Радехівський районний суд Львівської області визнав винним уродженця міста Кам’янка-Бузька, який у серпні 2023 року передав свої анкетні дані та фотографію для виготовлення підробленого посвідчення водія, нібито виданого сервісним центром МВС.

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області призначив покарання чоловікові, який використовував підроблене посвідчення водія, придбане через інтернет-месенджер і отримане у відділенні поштового оператора.

Вирок також ухвалив Іршавський районний суд Закарпатської області щодо чоловіка, який замовив фальшивий документ через Інтернет та сплатив за нього 19 400 гривень.

Усіх обвинувачених визнано винними за статтею 358 Кримінального кодексу України. Їм призначено штрафи та іспитові строки, а також стягнуто витрати на проведення судових експертиз.

У сервісному центрі наголошують: єдиний законний спосіб отримати посвідчення водія — пройти навчання в автошколі та скласти іспити у сервісних центрах МВС.

