Уголовное правонарушение, а не быстрый путь к рулю – суды выносят приговоры за поддельные водительские удостоверения

За изготовление и использование фальшивых документов предусмотрена ответственность по статье 358 Уголовного кодекса Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Поддельное водительское удостоверение является уголовным правонарушением, а не способом быстро получить право на управление транспортом. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

В ведомстве отмечают, что суды регулярно выносят приговоры за изготовление и использование фальшивых документов, а наказание за такие действия носит системный характер.

В частности, Радеховский районный суд Львовской области признал виновным уроженца города Каменка-Бугская, который в августе 2023 года передал свои анкетные данные и фотографию для изготовления поддельного водительского удостоверения, якобы выданного сервисным центром МВД.

Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области назначил наказание мужчине, который использовал поддельное водительское удостоверение, приобретенное через интернет-мессенджер и полученное в отделении почтового оператора.

Приговор также вынес Иршавский районный суд Закарпатской области в отношении мужчины, который заказал фальшивый документ через Интернет и заплатил за него 19 400 гривен.

Все обвиняемые признаны виновными по статье 358 Уголовного кодекса Украины. Им назначены штрафы и испытательные сроки, а также взысканы расходы на проведение судебных экспертиз.

В сервисном центре подчеркивают: единственный законный способ получить водительское удостоверение — пройти обучение в автошколе и сдать экзамены в сервисных центрах МВД.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.