У Києві чоловік підпалив сім автомобілів на замовлення

У Києві затримали чоловіка, який за гроші підпалив сім автомобілів у Солом’янському районі.

У столиці правоохоронці затримали 35-річного чоловіка, який за грошову винагороду погодився підпалити автомобілі, що належать Силам оборони. Про це повідомили в поліції.

За даними слідства, з грудня 2025 року до початку січня 2026 року фігурант знищив шляхом підпалу сім автомобілів на території Солом’янського району Києва.

Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Слідством встановлено, що через месенджер із ним зв’язався невідомий, який запропонував винагороду за підпал військових авто. Після цього підозрюваний за допомогою легкозаймистої речовини здійснив серію підпалів.

У двох останніх епізодах, прагнучи отримати гроші, він підшукав цивільні автомобілі бізнес-класу, зняв із них номерні знаки та замінив на військові. Після підпалу зловмисник фільмував займання, щоб відзвітувати перед замовником.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуку за місцем його проживання вилучено речові докази, що підтверджують причетність до підпалів.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України — умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

