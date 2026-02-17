  1. В Украине

В Киеве мужчина поджег семь автомобилей по заказу

08:49, 17 февраля 2026
В Киеве задержан мужчина, который за деньги поджег семь автомобилей в Соломенском районе.
В столице правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который за денежное вознаграждение согласился поджечь автомобили, принадлежащие Силам обороны. Об этом сообщили в полиции.

По данным следствия, с декабря 2025 года до начала января 2026 года фигурант уничтожил путем поджога семь автомобилей на территории Соломенского района Киева.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Следствием установлено, что через мессенджер с ним связался неизвестный, который предложил вознаграждение за поджог военных авто. После этого подозреваемый с помощью легковоспламеняющегося вещества совершил серию поджогов.

В двух последних эпизодах, стремясь получить деньги, он подыскал гражданские автомобили бизнес-класса, снял с них номерные знаки и заменил на военные. После поджога злоумышленник снимал возгорание на видео, чтобы отчитаться перед заказчиком.

Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время обыска по месту его проживания изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность к поджогам.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

