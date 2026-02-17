Руслан Кравченко – Генеральний прокурор — прокоментував заяви щодо родичів і своєї команди

Руслан Кравченко пояснив у коментарі «Судово-юридичній газеті» ситуацію з паспортами РФ і держтаємницею у родичів та заступників.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко ексклюзивно прокоментував для «Судово-юридичної газети» інформацію щодо своїх родинних обставин, а також членів команди, наголосивши на принципі персональної відповідальності та неприпустимості політичних маніпуляцій.

«Я не є прихильником публічного обговорення сімейних обставин. Але коли з приватних історій намагаються зробити інструмент політичних маніпуляцій, я вважаю правильним говорити прямо», - зазначив він у коментарі.

За словами Руслана Кравченка, його батьки розлучилися у 2020 році, відтоді мати та сестра проживають у Києві, а востаннє з батьком він спілкувався у 2022 році. Чи отримував батько паспорт РФ, йому невідомо, оскільки вони не підтримують зв’язку. У разі ухвалення батьком будь-яких рішень це є його особистим вибором і відповідальністю, підкреслив Генпрокурор, додавши, що ні як син, ні як посадовець не відповідає за дії родичів.

Окремо Руслан Кравченко прокоментував інформацію щодо своїх заступників.

«Я розумію, що в умовах війни суспільство особливо чутливе до будь-яких зв’язків із державою-агресором. Але принцип персональної відповідальності ніхто не скасовував. І навіть під час війни, закон не можна замінити публічними звинуваченнями», – зазначив він.

Марія Вдовиченко

В особовій справі першого заступника Генерального прокурора містяться автобіографії за 2014, 2019, 2023 та 2025 роки, у яких вона вказувала інформацію про близьких родичів, зокрема тих, хто проживає на тимчасово окупованій території України та в РФ.

В автобіографіях 2023 та 2025 років Вдовиченко повідомляла, що її брат Олександр Левандовський проживає в РФ, при цьому точне місце його перебування їй невідоме через відсутність спілкування. Цю інформацію вона також озвучувала під час співбесід у межах атестації прокурорів за участі міжнародних членів комісії. За словами Генпрокурора, жодних застережень чи претензій не було, атестацію вона пройшла успішно.

Перед призначенням Вдовиченко на посаду заступника Генерального прокурора було направлено запит до СБУ щодо можливих обмежень. У відповіді СБУ зазначила, що підстав для заборони призначення не встановлено.

Максим Крим

Стосовно заступника Генерального прокурора Максима Крима Руслан Кравченко пояснив, що його дружина народилася та проживала в Криму до 2015 року. Після окупації півострова у 2014 році РФ там здійснювала масову примусову паспортизацію громадян України, і вона, за словами Генпрокурора, стала жертвою цієї політики.

У 2015 році вона залишила Крим.

«Україна не визнає документи, нав’язані окупаційною владою. Так зване «автоматичне» громадянство є незаконним і не створює правових наслідків для нашої держави. Отримання документа під примусом не означає добровільного набуття громадянства держави-агресора і не формує правового зв’язку з нею.

Жодних фактів, які б свідчили про вплив цих обставин на службову діяльність Максима Крима або про конфлікт інтересів, не існує», - пояснив очільник ОГП у коментарі.

Віктор Логачов

Щодо заступника Генерального прокурора Віктора Логачова, то Руслан Кравченко повідомив, що його родина походить із Луганська. Після початку російської агресії у 2014 році сім’я втратила 90% активів на тимчасово окупованій території. Те, що вдалося зберегти, було релоковано до Сіверськодонецька та Станиці Луганської, однак після подальшої окупації ці активи також були втрачені.

З 2014 року родина проживає у Києві. За словами Генпрокурора, фактів відвідування тимчасово окупованих територій або контролю над підприємствами немає, а рейдерство та заочні перереєстрації є типовою практикою окупаційних адміністрацій щодо бізнесу українців, які залишили захоплені території.

Руслан Кравченко також зазначив, що Марія Вдовиченко, Максим Крим і Віктор Логачов мають чинні допуски до державної таємниці, надані після перевірок СБУ.

