Руслан Кравченко – Генеральный прокурор — прокомментировал заявления о родственниках и своей команде

Руслан Кравченко пояснил в комментарии «Судебно-юридической газете» ситуацию с паспортами РФ и государственной тайной у родственников и заместителей.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко эксклюзивно прокомментировал для «Судебно-юридической газеты» информацию о своих семейных обстоятельствах, а также о членах команды, подчеркнув принцип персональной ответственности и недопустимость политических манипуляций.

«Я не сторонник публичного обсуждения семейных обстоятельств. Но когда из частных историй пытаются сделать инструмент политических манипуляций, считаю правильным говорить прямо», — отметил он в комментарии.

По словам Руслана Кравченко, его родители развелись в 2020 году, с тех пор мать и сестра проживают в Киеве, а в последний раз с отцом он общался в 2022 году. Получал ли отец паспорт РФ, ему неизвестно, поскольку они не поддерживают связь. В случае принятия отцом каких-либо решений это является его личным выбором и ответственностью, подчеркнул Генпрокурор, добавив, что ни как сын, ни как должностное лицо не отвечает за действия родственников.

«Ни как сын, ни как Генеральный прокурор я не отвечаю за действия своих родственников», — подчеркнул он.

Отдельно Руслан Кравченко прокомментировал информацию о своих заместителях.

«Я понимаю, что в условиях войны общество особенно чувствительно к любым связям с государством-агрессором. Но принцип персональной ответственности никто не отменял. И даже во время войны закон нельзя заменять публичными обвинениями», — отметил он.

Мария Вдовиченко

В личном деле первого заместителя Генерального прокурора содержатся автобиографии за 2014, 2019, 2023 и 2025 годы, в которых она указывала информацию о близких родственниках, в частности тех, кто проживает на временно оккупированной территории Украины и в РФ.

В автобиографиях 2023 и 2025 годов Вдовиченко сообщала, что ее брат Александр Левандовский проживает в РФ, при этом точное место его пребывания ей неизвестно из-за отсутствия общения. Эту информацию она также озвучивала во время собеседований в рамках аттестации прокуроров с участием международных членов комиссии. По словам Генпрокурора, никаких замечаний или претензий не было, аттестацию она прошла успешно.

Перед назначением Вдовиченко на должность заместителя Генерального прокурора был направлен запрос в СБУ относительно возможных ограничений. В ответе СБУ указала, что оснований для запрета назначения не установлено.

Максим Крым

Относительно заместителя Генерального прокурора Максима Крыма Руслан Кравченко пояснил, что его жена родилась и проживала в Крыму до 2015 года. После оккупации полуострова в 2014 году РФ осуществляла там массовую принудительную паспортизацию граждан Украины, и она, по словам Генпрокурора, стала жертвой этой политики.

В 2015 году она покинула Крым.

«Украина не признает документы, навязанные оккупационной властью. Так называемое “автоматическое” гражданство является незаконным и не создает правовых последствий для нашего государства. Получение документа под принуждением не означает добровольного приобретения гражданства государства-агрессора и не формирует правовой связи с ним.

Никаких фактов, которые свидетельствовали бы о влиянии этих обстоятельств на служебную деятельность Максима Крыма или о конфликте интересов, не существует», — пояснил руководитель ОГП в комментарии.

Виктор Логачев

Относительно заместителя Генерального прокурора Виктора Логачева Руслан Кравченко сообщил, что его семья родом из Луганска. После начала российской агрессии в 2014 году семья утратила 90% активов на временно оккупированной территории. То, что удалось сохранить, было релокировано в Северодонецк и Станицу Луганскую, однако после дальнейшей оккупации эти активы также были утрачены.

С 2014 года семья проживает в Киеве. По словам Генпрокурора, фактов посещения временно оккупированных территорий или контроля над предприятиями нет, а рейдерство и заочные перерегистрации являются типичной практикой оккупационных администраций в отношении бизнеса украинцев, покинувших захваченные территории.

Руслан Кравченко также отметил, что Мария Вдовиченко, Максим Крым и Виктор Логачев имеют действующие допуски к государственной тайне, предоставленные после проверок СБУ.

