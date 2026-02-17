Руслан Кравченко – Генеральный прокурор — прокомментировал заявления о родственниках и своей команде
Генеральный прокурор Руслан Кравченко эксклюзивно прокомментировал для «Судебно-юридической газеты» информацию о своих семейных обстоятельствах, а также о членах команды, подчеркнув принцип персональной ответственности и недопустимость политических манипуляций.
«Я не сторонник публичного обсуждения семейных обстоятельств. Но когда из частных историй пытаются сделать инструмент политических манипуляций, считаю правильным говорить прямо», — отметил он в комментарии.
По словам Руслана Кравченко, его родители развелись в 2020 году, с тех пор мать и сестра проживают в Киеве, а в последний раз с отцом он общался в 2022 году. Получал ли отец паспорт РФ, ему неизвестно, поскольку они не поддерживают связь. В случае принятия отцом каких-либо решений это является его личным выбором и ответственностью, подчеркнул Генпрокурор, добавив, что ни как сын, ни как должностное лицо не отвечает за действия родственников.
«Ни как сын, ни как Генеральный прокурор я не отвечаю за действия своих родственников», — подчеркнул он.
Отдельно Руслан Кравченко прокомментировал информацию о своих заместителях.
«Я понимаю, что в условиях войны общество особенно чувствительно к любым связям с государством-агрессором. Но принцип персональной ответственности никто не отменял. И даже во время войны закон нельзя заменять публичными обвинениями», — отметил он.
Мария Вдовиченко
В личном деле первого заместителя Генерального прокурора содержатся автобиографии за 2014, 2019, 2023 и 2025 годы, в которых она указывала информацию о близких родственниках, в частности тех, кто проживает на временно оккупированной территории Украины и в РФ.
В автобиографиях 2023 и 2025 годов Вдовиченко сообщала, что ее брат Александр Левандовский проживает в РФ, при этом точное место его пребывания ей неизвестно из-за отсутствия общения. Эту информацию она также озвучивала во время собеседований в рамках аттестации прокуроров с участием международных членов комиссии. По словам Генпрокурора, никаких замечаний или претензий не было, аттестацию она прошла успешно.
Перед назначением Вдовиченко на должность заместителя Генерального прокурора был направлен запрос в СБУ относительно возможных ограничений. В ответе СБУ указала, что оснований для запрета назначения не установлено.
Максим Крым
Относительно заместителя Генерального прокурора Максима Крыма Руслан Кравченко пояснил, что его жена родилась и проживала в Крыму до 2015 года. После оккупации полуострова в 2014 году РФ осуществляла там массовую принудительную паспортизацию граждан Украины, и она, по словам Генпрокурора, стала жертвой этой политики.
В 2015 году она покинула Крым.
«Украина не признает документы, навязанные оккупационной властью. Так называемое “автоматическое” гражданство является незаконным и не создает правовых последствий для нашего государства. Получение документа под принуждением не означает добровольного приобретения гражданства государства-агрессора и не формирует правовой связи с ним.
Никаких фактов, которые свидетельствовали бы о влиянии этих обстоятельств на служебную деятельность Максима Крыма или о конфликте интересов, не существует», — пояснил руководитель ОГП в комментарии.
Виктор Логачев
Относительно заместителя Генерального прокурора Виктора Логачева Руслан Кравченко сообщил, что его семья родом из Луганска. После начала российской агрессии в 2014 году семья утратила 90% активов на временно оккупированной территории. То, что удалось сохранить, было релокировано в Северодонецк и Станицу Луганскую, однако после дальнейшей оккупации эти активы также были утрачены.
С 2014 года семья проживает в Киеве. По словам Генпрокурора, фактов посещения временно оккупированных территорий или контроля над предприятиями нет, а рейдерство и заочные перерегистрации являются типичной практикой оккупационных администраций в отношении бизнеса украинцев, покинувших захваченные территории.
Руслан Кравченко также отметил, что Мария Вдовиченко, Максим Крым и Виктор Логачев имеют действующие допуски к государственной тайне, предоставленные после проверок СБУ.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.