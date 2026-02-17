Як правильно звертатися до органів влади в Україні – строки та порядок розгляду

В Україні право на подання заяв, скарг і петицій гарантовано Конституцією та законодавством.

Звернення громадян до органів влади — це не формальність, а ефективний механізм захисту прав людини, зазначили в Мін’юсті. Право громадян звертатися до державних органів закріплено статтею 40 Конституції України та регулюється Законом «Про звернення громадян», який визначає процедуру, строки розгляду та обов’язковість надання відповіді.

Як повідомили в Міністерстві юстиції, розгляд звернень є важливим напрямом діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, оскільки забезпечує комунікацію з громадянами, дає змогу реагувати на порушення і сприяє захисту суб’єктивних публічних прав.

Форми та способи подання звернень

Закон визначає такі форми звернень:

Пропозиція (зауваження) — рекомендації щодо діяльності органів влади;

Заява (клопотання) — прохання сприяти реалізації прав або повідомлення про їх порушення;

Скарга — вимога щодо поновлення порушених прав та захисту законних інтересів.

З 2015 року до Закону додано норму про електронні петиції як окремий вид звернень. Звернення можуть бути індивідуальними або колективними, усними або письмовими.

Усне звернення подається на прийомі або телефоном через контактні центри, «гарячі лінії» і реєструється посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою, передається особисто або через уповноважену особу, а також може надсилатися електронно через портал «Дія» чи інші засоби зв’язку.

Вимоги до звернення

Звернення адресуються органам влади, підприємствам, установам, організаціям чи посадовим особам, які мають повноваження вирішувати питання, порушені у зверненні.

У ньому необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, суть питання або вимоги, підпис і дату. Електронне звернення повинно містити адресу для відповіді або інші контактні дані. Звернення, оформлене з порушенням вимог, повертається заявнику протягом десяти днів із роз’ясненнями.

Строки розгляду

Закон встановлює такі строки розгляду звернень:

до 30 календарних днів — загальний строк;

до 15 днів — якщо питання не потребує додаткового вивчення;

до 45 днів — у складних випадках, з обов’язковим повідомленням заявника.

Пільгові категорії громадян розглядаються першочергово.

Звернення, які не розглядаються

Не підлягають розгляду анонімні звернення, звернення без місця проживання або підпису, повторні звернення з того самого питання після вирішення по суті, а також від осіб, визнаних судом недієздатними.

Якщо питання не входить до повноважень органу, воно пересилається відповідному органу протягом п’яти днів, а заявник отримує повідомлення про це.

Оскарження відмови у відповіді

Якщо строк розгляду минув або отримана відповідь не задовольняє громадянина, він може оскаржити рішення:

до органу вищого рівня;

до суду;

до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Регулювання через Закон «Про адміністративну процедуру»

З 15 грудня 2023 року більшість заяв і скарг фізичних та юридичних осіб розглядаються відповідно до Закону України «Про адміністративну процедуру». Це стосується, зокрема, питань видачі ліцензій, дозволів, субсидій, погодження будівництва та інших рішень органів влади, що впливають на права громадян.

Менші за змістом запити, наприклад щодо роз’яснення законодавства, графіку роботи органів чи озеленення міста, залишаються в межах Закону «Про звернення громадян».

