Как правильно обращаться в органы власти в Украине – сроки и порядок рассмотрения

В Украине право на подачу заявлений, жалоб и петиций гарантировано Конституцией и законодательством.

Обращения граждан в органы власти – это не формальность, а эффективный механизм защиты прав человека, отметили в Минюсте. Право граждан обращаться в государственные органы закреплено статьей 40 Конституции Украины и регулируется Законом «Об обращениях граждан», который определяет процедуру, сроки рассмотрения и обязательность предоставления ответа.

Как сообщили в Министерстве юстиции, рассмотрение обращений является важным направлением деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, поскольку обеспечивает коммуникацию с гражданами, позволяет реагировать на нарушения и способствует защите субъективных публичных прав.

Формы и способы подачи обращений

Закон определяет следующие формы обращений:

Предложение (замечание) — рекомендации по деятельности органов власти;

Заявление (ходатайство) — просьба содействовать реализации прав или сообщение об их нарушении;

Жалоба — требование о восстановлении нарушенных прав и защите законных интересов.

С 2015 года в Закон добавлена норма об электронных петициях как отдельном виде обращений. Обращения могут быть индивидуальными или коллективными, устными или письменными.

Устное обращение подается на приеме или по телефону через контактные центры, «горячие линии» и регистрируется должностным лицом.

Письменное обращение направляется по почте, передается лично или через уполномоченное лицо, а также может направляться в электронном виде через портал «Дія» или другие средства связи.

Требования к обращению

Обращения адресуются органам власти, предприятиям, учреждениям, организациям или должностным лицам, которые имеют полномочия решать вопросы, затронутые в обращении.

В нем необходимо указать фамилию, имя, отчество, место жительства, суть вопроса или требования, подпись и дату. Электронное обращение должно содержать адрес для ответа или другие контактные данные. Обращение, оформленное с нарушением требований, возвращается заявителю в течение десяти дней с разъяснениями.

Сроки рассмотрения

Закон устанавливает следующие сроки рассмотрения обращений:

до 30 календарных дней — общий срок;

до 15 дней — если вопрос не требует дополнительного изучения;

до 45 дней — в сложных случаях, с обязательным уведомлением заявителя.

Льготные категории граждан рассматриваются в первоочередном порядке.

Обращения, которые не рассматриваются

Не подлежат рассмотрению анонимные обращения, обращения без места жительства или подписи, повторные обращения по тому же вопросу после решения по существу, а также от лиц, признанных судом недееспособными.

Если вопрос не входит в полномочия органа, он пересылается соответствующему органу в течение пяти дней, а заявитель получает уведомление об этом.

Обжалование отказа в ответе

Если срок рассмотрения истек или полученный ответ не удовлетворяет гражданина, он может обжаловать решение:

в орган вышестоящего уровня;

в суд;

Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

Регулирование через Закон «Об административной процедуре»

С 15 декабря 2023 года большинство заявлений и жалоб физических и юридических лиц рассматриваются в соответствии с Законом Украины «Об административной процедуре». Это касается, в частности, вопросов выдачи лицензий, разрешений, субсидий, согласования строительства и других решений органов власти, влияющих на права граждан.

Меньшие по содержанию запросы, например, относительно разъяснения законодательства, графика работы органов или озеленения города, остаются в рамках Закона «Об обращениях граждан».

