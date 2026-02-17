Суд розгляне справу про розробку E-social за кошти Світового банку: під підозрою ексзаступник міністра
Офіс Генерального прокурора повідомив про скерування до суду обвинувального акта щодо колишнього заступника міністра соціальної політики, який нині працює радником Міністра соцполітики. Його обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. За даними ЗМІ мова про Миколу Шамбіра.
У чому суть обвинувачення
За даними слідства, у 2018 році Міністерство соціальної політики в особі заступника міністра уклало договір із консорціумом із чотирьох компаній на створення програмного забезпечення «E-social». Система мала об’єднати дані про соціальні виплати, допомоги, пільги та субсидії в єдину цифрову платформу.
У 2018–2019 роках розробнику сплатили понад 23,7 млн грн. Водночас, за версією обвинувачення, програмний продукт виявився таким, що не відповідає вимогам чинного законодавства та не був завершений у повному обсязі. У результаті систему не ввели в експлуатацію і не використовували.
Кошти на реалізацію проєкту були надані Світовим банком в межах проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». За умовами фінансування, уряд України має повернути ці кошти з відсотками.
Наразі справу передано до суду.
