  1. В Україні

Суд розгляне справу про розробку E-social за кошти Світового банку: під підозрою ексзаступник міністра

16:06, 17 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Справу щодо E-social на 23,7 млн грн, яку не можливо використовувати, передали до суду.
Суд розгляне справу про розробку E-social за кошти Світового банку: під підозрою ексзаступник міністра
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Офіс Генерального прокурора повідомив про скерування до суду обвинувального акта щодо колишнього заступника міністра соціальної політики, який нині працює радником Міністра соцполітики. Його обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. За даними ЗМІ мова про Миколу Шамбіра.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У чому суть обвинувачення

За даними слідства, у 2018 році Міністерство соціальної політики в особі заступника міністра уклало договір із консорціумом із чотирьох компаній на створення програмного забезпечення «E-social». Система мала об’єднати дані про соціальні виплати, допомоги, пільги та субсидії в єдину цифрову платформу.

У 2018–2019 роках розробнику сплатили понад 23,7 млн грн. Водночас, за версією обвинувачення, програмний продукт виявився таким, що не відповідає вимогам чинного законодавства та не був завершений у повному обсязі. У результаті систему не ввели в експлуатацію і не використовували.

Кошти на реалізацію проєкту були надані Світовим банком в межах проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». За умовами фінансування, уряд України має повернути ці кошти з відсотками.

Наразі справу передано до суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ОГП Мінсоцполітики

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя Яворівського райсуду Марʼяна Білецька заявила про погрози у WhatsApp через справу: ВРП звернеться до ОГП

Суддя Яворівського районного суду Львівської області поскаржилася на тиск з боку невідомої особи через месенджери WhatsApp та Viber.

Підвищення зарплати педагогів та соцпрацівників потребує додаткових 20 млрд грн

Законопроєкт передбачає збільшення видатків на підвищення зарплат педагогів та працівників соцсфери через субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Закон про житлову політику набрав чинності, але без Кабміну реформа може залишитися на папері

Механізми державної підтримки для реалізації права на житло в очікуванні рішень Кабінету Міністрів.

Проєкт Трудового кодексу легалізує відеоспостереження на робочому місці та моніторинг кореспонденції працівника

Відеоспостереження, електронні повідомлення, моніторинг файлів — усе це пропонується узаконити як «виняткові заходи».

Кінець «тіньовому» ринку оренди: у Раді придумали, як змусити власників житла платити податки

Законопроєкт пропонує податкові пільги для орендодавців та стимулює легальну здачу житла.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]