Суд розгляне справу про розробку E-social за кошти Світового банку: під підозрою ексзаступник міністра

Справу щодо E-social на 23,7 млн грн, яку не можливо використовувати, передали до суду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Офіс Генерального прокурора повідомив про скерування до суду обвинувального акта щодо колишнього заступника міністра соціальної політики, який нині працює радником Міністра соцполітики. Його обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. За даними ЗМІ мова про Миколу Шамбіра.

У чому суть обвинувачення

За даними слідства, у 2018 році Міністерство соціальної політики в особі заступника міністра уклало договір із консорціумом із чотирьох компаній на створення програмного забезпечення «E-social». Система мала об’єднати дані про соціальні виплати, допомоги, пільги та субсидії в єдину цифрову платформу.

У 2018–2019 роках розробнику сплатили понад 23,7 млн грн. Водночас, за версією обвинувачення, програмний продукт виявився таким, що не відповідає вимогам чинного законодавства та не був завершений у повному обсязі. У результаті систему не ввели в експлуатацію і не використовували.

Кошти на реалізацію проєкту були надані Світовим банком в межах проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». За умовами фінансування, уряд України має повернути ці кошти з відсотками.

Наразі справу передано до суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.