Суд рассмотрит дело о разработке E-social за средства Всемирного банка: под подозрением экс-заместитель министра

Дело по E-social на 23,7 млн грн, которое невозможно использовать, передано в суд.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Офис Генерального прокурора сообщил о направлении в суд обвинительного акта в отношении бывшего заместителя министра социальной политики, который сейчас работает советником Министра соцполитики. Его обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. По данным СМИ речь идет о Николае Шамбире.

В чем суть обвинения

По данным следствия, в 2018 году Министерство социальной политики в лице заместителя министра заключило договор с консорциумом из четырех компаний на создание программного обеспечения «E-social». Система должна была объединить данные о социальных выплатах, пособиях, льготах и субсидиях в единую цифровую платформу.

В 2018–2019 годах разработчику выплатили более 23,7 млн грн. Вместе с тем, по версии обвинения, программный продукт оказался не соответствующим требованиям действующего законодательства и не был завершен в полном объеме. В результате систему не ввели в эксплуатацию и не использовали.

Средства на реализацию проекта были предоставлены Всемирным банком в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины». По условиям финансирования, правительство Украины должно вернуть эти средства с процентами.

В настоящее время дело передано в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.