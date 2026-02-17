  1. В Украине

Суд рассмотрит дело о разработке E-social за средства Всемирного банка: под подозрением экс-заместитель министра

16:06, 17 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дело по E-social на 23,7 млн грн, которое невозможно использовать, передано в суд.
Суд рассмотрит дело о разработке E-social за средства Всемирного банка: под подозрением экс-заместитель министра
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Офис Генерального прокурора сообщил о направлении в суд обвинительного акта в отношении бывшего заместителя министра социальной политики, который сейчас работает советником Министра соцполитики. Его обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. По данным СМИ речь идет о Николае Шамбире.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В чем суть обвинения

По данным следствия, в 2018 году Министерство социальной политики в лице заместителя министра заключило договор с консорциумом из четырех компаний на создание программного обеспечения «E-social». Система должна была объединить данные о социальных выплатах, пособиях, льготах и субсидиях в единую цифровую платформу.

В 2018–2019 годах разработчику выплатили более 23,7 млн грн. Вместе с тем, по версии обвинения, программный продукт оказался не соответствующим требованиям действующего законодательства и не был завершен в полном объеме. В результате систему не ввели в эксплуатацию и не использовали.

Средства на реализацию проекта были предоставлены Всемирным банком в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины». По условиям финансирования, правительство Украины должно вернуть эти средства с процентами.

В настоящее время дело передано в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

суд ОГП Минсоцполитики

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Повышение зарплат педагогов и соцработников требует дополнительных 20 млрд грн

Законопроект предусматривает увеличение расходов на повышение зарплат педагогов и работников соцсферы через субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

Закон о жилищной политике вступил в силу, но без Кабмина реформа может остаться на бумаге

Механизмы государственной поддержки для реализации права на жилье в ожидании решений Кабинета Министров.

Проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника

Видеонаблюдение, электронные уведомления, мониторинг файлов — всё это предлагается узаконить как «исключительные меры».

Конец «теневого» рынка аренды: в Раде придумали, как заставить владельцев жилья платить налоги

Законопроект предлагает налоговые льготы для арендодателей и стимулирует легальную сдачу жилья.

Кабинет Министров меняет правила закупок подержанных авто для ВСУ

Правительство легализовало упрощение прямых закупок подержанных транспортных средств непосредственно воинскими частями.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]