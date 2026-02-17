Під час НМТ-2026 застосують металошукачі та відеонагляд — які заходи безпеки чекають на учасників

На НМТ-2026 учасників перевірятимуть металошукачами та стежитимуть через камери.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) посилює заходи безпеки під час проведення національного мультипредметного тестування. Учасників НТМ перевірятимуть металошукачами, на комп’ютерах блокуватимуть доступ до зовнішньої мережі інтернет, а в аудиторіях здійснюватимуть відеоспостереження.

Як повідомила директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко «Освіторія.Медіа», рішення про додаткові заходи безпеки ухвалено з огляду на випадки витоку інформації про зміст тестів та недоброчесної поведінки учасників у 2022–2023 роках.

Які заходи запровадять

З 2022 року Центр поступово розробляє та впроваджує процедури, спрямовані на:

збереження конфіденційності тестових матеріалів;

забезпечення рівних умов для всіх учасників незалежно від сесії складання іспиту.

Серед ключових інструментів контролю під час НМТ-2026:

поверхнева перевірка металошукачами, щоб не допустити до аудиторій учасників із мобільними телефонами чи іншими технічними засобами;

блокування доступу до зовнішнього інтернету через активацію спеціального CEB-браузера на комп’ютерах;

зовнішнє відеоспостереження та відеонагляд за перебігом тестування в аудиторіях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.