Під час НМТ-2026 застосують металошукачі та відеонагляд — які заходи безпеки чекають на учасників

13:42, 17 лютого 2026
На НМТ-2026 учасників перевірятимуть металошукачами та стежитимуть через камери.
Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) посилює заходи безпеки під час проведення національного мультипредметного тестування. Учасників НТМ перевірятимуть металошукачами, на комп’ютерах блокуватимуть доступ до зовнішньої мережі інтернет, а в аудиторіях здійснюватимуть відеоспостереження.

Як повідомила директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко «Освіторія.Медіа», рішення про додаткові заходи безпеки ухвалено з огляду на випадки витоку інформації про зміст тестів та недоброчесної поведінки учасників у 2022–2023 роках.

Які заходи запровадять

З 2022 року Центр поступово розробляє та впроваджує процедури, спрямовані на:

  • збереження конфіденційності тестових матеріалів;
  • забезпечення рівних умов для всіх учасників незалежно від сесії складання іспиту.

Серед ключових інструментів контролю під час НМТ-2026:

  • поверхнева перевірка металошукачами, щоб не допустити до аудиторій учасників із мобільними телефонами чи іншими технічними засобами;
  • блокування доступу до зовнішнього інтернету через активацію спеціального CEB-браузера на комп’ютерах;
  • зовнішнє відеоспостереження та відеонагляд за перебігом тестування в аудиторіях.

