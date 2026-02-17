Во время НМТ-2026 применят металлодетекторы и видеонаблюдение — какие меры безопасности ожидают участников
Украинский центр оценивания качества образования (УЦОЯО) усиливает меры безопасности во время проведения национального мультипредметного тестирования. Участников НМТ будут проверять металлодетекторами, на компьютерах блокировать доступ к внешней сети интернет, а в аудиториях осуществлять видеонаблюдение.
Как сообщила директор УЦОЯО Татьяна Вакуленко «Освіторія.Медіа», решение о дополнительных мерах безопасности принято с учетом случаев утечки информации о содержании тестов и недобросовестного поведения участников в 2022–2023 годах.
Какие меры введут
С 2022 года Центр постепенно разрабатывает и внедряет процедуры, направленные на:
- сохранение конфиденциальности тестовых материалов;
- обеспечение равных условий для всех участников независимо от сессии сдачи экзамена.
Среди ключевых инструментов контроля во время НМТ-2026:
- поверхностная проверка металлодетекторами, чтобы не допускать в аудитории участников с мобильными телефонами или другими техническими средствами;
- блокирование доступа к внешнему интернету путем активации специального CEB-браузера на компьютерах;
- внешнее видеонаблюдение и видеофиксация хода тестирования в аудиториях.
