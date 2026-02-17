  1. В Украине

Во время НМТ-2026 применят металлодетекторы и видеонаблюдение — какие меры безопасности ожидают участников

13:42, 17 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На НМТ-2026 участников будут проверять металлодетекторами и следить через камеры.
Во время НМТ-2026 применят металлодетекторы и видеонаблюдение — какие меры безопасности ожидают участников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОЯО) усиливает меры безопасности во время проведения национального мультипредметного тестирования. Участников НМТ будут проверять металлодетекторами, на компьютерах блокировать доступ к внешней сети интернет, а в аудиториях осуществлять видеонаблюдение.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщила директор УЦОЯО Татьяна Вакуленко «Освіторія.Медіа», решение о дополнительных мерах безопасности принято с учетом случаев утечки информации о содержании тестов и недобросовестного поведения участников в 2022–2023 годах.

Какие меры введут

С 2022 года Центр постепенно разрабатывает и внедряет процедуры, направленные на:

  • сохранение конфиденциальности тестовых материалов;
  • обеспечение равных условий для всех участников независимо от сессии сдачи экзамена.

Среди ключевых инструментов контроля во время НМТ-2026:

  • поверхностная проверка металлодетекторами, чтобы не допускать в аудитории участников с мобильными телефонами или другими техническими средствами;
  • блокирование доступа к внешнему интернету путем активации специального CEB-браузера на компьютерах;
  • внешнее видеонаблюдение и видеофиксация хода тестирования в аудиториях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

студенты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника

Видеонаблюдение, электронные уведомления, мониторинг файлов — всё это предлагается узаконить как «исключительные меры».

Конец «теневого» рынка аренды: в Раде придумали, как заставить владельцев жилья платить налоги

Законопроект предлагает налоговые льготы для арендодателей и стимулирует легальную сдачу жилья.

Кабинет Министров меняет правила закупок подержанных авто для ВСУ

Правительство легализовало упрощение прямых закупок подержанных транспортных средств непосредственно воинскими частями.

В парламенте придумали, как решить проблему фиксации судебных заседаний при отсутствии электроэнергии и интернета

Законопроект предлагает альтернативный порядок фиксации судебных заседаний и уточняет правила оглашения судебных решений.

Повестка – не для иска: суд в Киеве закрыл производство по оспариванию действий ТЦК

Суд установил, что вызов военнообязанного – инструмент уведомления, а не акт для отмены.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]