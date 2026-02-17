Власники нерухомості мають 60 днів на сплату податку – як перевірити ППР онлайн
ДПС у місті Києві нагадує, що власники нерухомості, які отримали податкове повідомлення-рішення (ППР), мають 60 днів для сплати податку. Водночас обов’язок зі сплати податку залишається навіть у разі відсутності повідомлення — нарахування можна перевірити самостійно.
Перед сплатою рекомендується уважно перевірити дані ППР. Звернутися до податкової слід, якщо: об’єкт нерухомості вказано неправильно, сума податку виглядає некоректною, виявлені помилки у площі, частці власності, періоді володіння чи пільгах, або ППР не надійшло, хоча нерухомість існує.
Для вирішення питань ДПС пропонує кілька способів:
- Онлайн — через Електронний кабінет можна подати звернення та документи з використанням КЕП, не виходячи з дому.
- Особисто — у Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації. Контакти ЦОП доступні за посиланням: ЦОП Києва.
- Телефоном — консультації через «гарячі лінії» та месенджер WhatsApp: контакти.
