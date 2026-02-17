Владельцы недвижимости имеют 60 дней на уплату налога – как проверить ПНР онлайн

В ГНС объяснили, что делать, если ПНР не поступило или есть ошибки.

ГНС в городе Киеве напоминает, что владельцы недвижимости, получившие налоговое уведомление-решение (НУР), имеют 60 дней для уплаты налога. В то же время обязанность по уплате налога остается даже в случае отсутствия уведомления – начисление можно проверить самостоятельно.

Перед уплатой рекомендуется внимательно проверить данные ПНУ. Обратиться в налоговую следует, если: объект недвижимости указан неправильно, сумма налога выглядит некорректной, обнаружены ошибки в площади, доле собственности, периоде владения или льготах, или ПНУ не поступило, хотя недвижимость существует.

Для решения вопросов ГНС предлагает несколько способов:

Онлайн — через Электронный кабинет можно подать обращение и документы с использованием КЭП, не выходя из дома.

Лично — в Центре обслуживания плательщиков по месту регистрации. Контакты ЦОП доступны по ссылке: ЦОП Киева.

По телефону — консультации через «горячие линии» и мессенджер WhatsApp: контакты.

