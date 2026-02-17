  1. В Украине

Владельцы недвижимости имеют 60 дней на уплату налога – как проверить ПНР онлайн

15:12, 17 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ГНС объяснили, что делать, если ПНР не поступило или есть ошибки.
Владельцы недвижимости имеют 60 дней на уплату налога – как проверить ПНР онлайн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ГНС в городе Киеве напоминает, что владельцы недвижимости, получившие налоговое уведомление-решение (НУР), имеют 60 дней для уплаты налога. В то же время обязанность по уплате налога остается даже в случае отсутствия уведомления – начисление можно проверить самостоятельно.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Перед уплатой рекомендуется внимательно проверить данные ПНУ. Обратиться в налоговую следует, если: объект недвижимости указан неправильно, сумма налога выглядит некорректной, обнаружены ошибки в площади, доле собственности, периоде владения или льготах, или ПНУ не поступило, хотя недвижимость существует.

Для решения вопросов ГНС предлагает несколько способов:

  • Онлайн — через Электронный кабинет можно подать обращение и документы с использованием КЭП, не выходя из дома.
  • Лично — в Центре обслуживания плательщиков по месту регистрации. Контакты ЦОП доступны по ссылке: ЦОП Киева.
  • По телефону — консультации через «горячие линии» и мессенджер WhatsApp: контакты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев Украина налоги недвижимость

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника

Видеонаблюдение, электронные уведомления, мониторинг файлов — всё это предлагается узаконить как «исключительные меры».

Конец «теневого» рынка аренды: в Раде придумали, как заставить владельцев жилья платить налоги

Законопроект предлагает налоговые льготы для арендодателей и стимулирует легальную сдачу жилья.

Кабинет Министров меняет правила закупок подержанных авто для ВСУ

Правительство легализовало упрощение прямых закупок подержанных транспортных средств непосредственно воинскими частями.

В парламенте придумали, как решить проблему фиксации судебных заседаний при отсутствии электроэнергии и интернета

Законопроект предлагает альтернативный порядок фиксации судебных заседаний и уточняет правила оглашения судебных решений.

Повестка – не для иска: суд в Киеве закрыл производство по оспариванию действий ТЦК

Суд установил, что вызов военнообязанного – инструмент уведомления, а не акт для отмены.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]