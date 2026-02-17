У «Київ Цифровому» з’явилася функція сповіщень про поїздки дітей у транспорті

Батьки отримуватимуть миттєві повідомлення про використання учнівського квитка та можуть переглядати історію поїздок.

Фото: КМДА

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У застосунку «Київ Цифровий» батьки тепер можуть отримувати push-повідомлення про поїздки дітей у громадському транспорті та переглядати історію їх пересувань. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, цитують в КМДА.

Після кожної валідації учнівського квитка на смартфон батьків надходитиме сповіщення про факт поїздки у режимі реального часу. У новому розділі «Історія поїздок» відображаються час валідації та номер маршруту, що дозволяє відстежувати пересування дитини протягом дня.

Скористатися функцією можна лише за згодою дитини. Для цього у її акаунті в розділі «Транспортна карта» потрібно додати номер телефону одного з батьків у полі «Дозвіл на перегляд поїздок». Після підтвердження інформація автоматично синхронізується з профілем батьків.

«Безпека дітей – безумовний пріоритет. Ми розуміємо запит батьків на більше контролю і більше впевненості, особливо в умовах воєнного часу. Це оновлення дає можливість бачити маршрут дитини та оперативно реагувати, якщо змінюється її звичний шлях. Водночас важливо, що сервіс працює виключно за згодою самої дитини – ми зберігаємо баланс між безпекою і повагою до особистого простору», – зазначив Мондриївський.

Оновлена версія застосунку вже доступна для завантаження в App Store та Google Play.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.