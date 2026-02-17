  1. В Украине

В «Киев Цифровом» появилась функция уведомлений о поездках детей в транспорте

15:48, 17 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Родители будут получать мгновенные сообщения об использовании ученического билета и могут просматривать историю поездок.
В «Киев Цифровом» появилась функция уведомлений о поездках детей в транспорте
Фото: КГГА
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В приложении «Киев Цифровой» родители теперь могут получать push-уведомления о поездках детей в общественном транспорте и просматривать историю их передвижений. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, цитируют в КГГА.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

После каждой валидации ученического билета на смартфон родителей будет приходить уведомление о факте поездки в режиме реального времени. В новом разделе «История поездок» отображаются время валидации и номер маршрута, что позволяет отслеживать передвижения ребенка в течение дня.

Воспользоваться функцией можно только с согласия ребенка. Для этого в его аккаунте в разделе «Транспортная карта» нужно добавить номер телефона одного из родителей в поле «Разрешение на просмотр поездок». После подтверждения информация автоматически синхронизируется с профилем родителей.

«Безопасность детей – безусловный приоритет. Мы понимаем запрос родителей на больше контроля и больше уверенности, особенно в условиях военного времени. Это обновление дает возможность видеть маршрут ребенка и оперативно реагировать, если меняется его привычный путь. В то же время важно, что сервис работает исключительно с согласия самого ребенка – мы сохраняем баланс между безопасностью и уважением к личному пространству», – отметил Мондриевский.

Обновленная версия приложения уже доступна для скачивания в App Store и Google Play.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Киев транспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника

Видеонаблюдение, электронные уведомления, мониторинг файлов — всё это предлагается узаконить как «исключительные меры».

Конец «теневого» рынка аренды: в Раде придумали, как заставить владельцев жилья платить налоги

Законопроект предлагает налоговые льготы для арендодателей и стимулирует легальную сдачу жилья.

Кабинет Министров меняет правила закупок подержанных авто для ВСУ

Правительство легализовало упрощение прямых закупок подержанных транспортных средств непосредственно воинскими частями.

В парламенте придумали, как решить проблему фиксации судебных заседаний при отсутствии электроэнергии и интернета

Законопроект предлагает альтернативный порядок фиксации судебных заседаний и уточняет правила оглашения судебных решений.

Повестка – не для иска: суд в Киеве закрыл производство по оспариванию действий ТЦК

Суд установил, что вызов военнообязанного – инструмент уведомления, а не акт для отмены.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]