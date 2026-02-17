В «Киев Цифровом» появилась функция уведомлений о поездках детей в транспорте

Родители будут получать мгновенные сообщения об использовании ученического билета и могут просматривать историю поездок.

Фото: КГГА

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В приложении «Киев Цифровой» родители теперь могут получать push-уведомления о поездках детей в общественном транспорте и просматривать историю их передвижений. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, цитируют в КГГА.

После каждой валидации ученического билета на смартфон родителей будет приходить уведомление о факте поездки в режиме реального времени. В новом разделе «История поездок» отображаются время валидации и номер маршрута, что позволяет отслеживать передвижения ребенка в течение дня.

Воспользоваться функцией можно только с согласия ребенка. Для этого в его аккаунте в разделе «Транспортная карта» нужно добавить номер телефона одного из родителей в поле «Разрешение на просмотр поездок». После подтверждения информация автоматически синхронизируется с профилем родителей.

«Безопасность детей – безусловный приоритет. Мы понимаем запрос родителей на больше контроля и больше уверенности, особенно в условиях военного времени. Это обновление дает возможность видеть маршрут ребенка и оперативно реагировать, если меняется его привычный путь. В то же время важно, что сервис работает исключительно с согласия самого ребенка – мы сохраняем баланс между безопасностью и уважением к личному пространству», – отметил Мондриевский.

Обновленная версия приложения уже доступна для скачивания в App Store и Google Play.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.