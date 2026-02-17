ДТЕК оцінює відновлення зруйнованих станцій у 300 млн євро та шукає 150 млн зовнішніх інвестицій

Компанія шукає додаткові 150 млн євро для підготовки до опалювального сезону 2026-2027.

Енергохолдинг ДТЕК оцінює вартість відновлення пошкодженої російськими ударами генерації у 300 мільйонів євро. Для завершення підготовки до наступної зими компанії потрібно додатково 150 мільйонів євро зовнішнього фінансування.Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, цитує «Інтерфакс-Україна».

«Для нашої компанії ми визначили бюджет відновлення зруйнованого, що становить EUR 300 млн до наступного року. Половину цієї суми ми вже забезпечили з власних ресурсів. Тепер ми звертаємося до колег і партнерів із проханням закрити решту – приблизно EUR150 млн, щоб відновити 4 000 МВт потужностей», – зазначив Тімченко.

За його словами, відновлена потужність ДТЕК дозволить пройти наступний опалювальний період 2026–2027 років. Найшвидшим та економічно ефективним способом підготовки до зими є відновлення теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ), що потребує менших інвестицій.

Тімченко наголосив, що замовлення на обладнання потрібно розміщувати вже зараз, адже від моменту фінансування до підключення обладнання проходить мінімум 10 місяців. «Травень цього року – червона лінія, до якої треба мати чіткий план фінансування та виконання робіт, щоб встигнути завершити їх до настання зими», – пояснив CEO.

Він додав, що до травня уряд та компанія мають остаточно визначити перелік необхідного обладнання та джерела фінансування, після чого розпочнеться його замовлення для відновлення зруйнованих підстанцій і генерації.

