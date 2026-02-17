  1. В Украине

ДТЭК оценивает восстановление разрушенных станций в 300 млн евро и ищет 150 млн внешних инвестиций

17:02, 17 февраля 2026
Компания ищет дополнительные 150 млн евро для подготовки к отопительному сезону 2026-2027.
Энергохолдинг ДТЭК оценивает стоимость восстановления поврежденной российскими ударами генерации в 300 миллионов евро. Для завершения подготовки к следующей зиме компании требуется дополнительно 150 миллионов евро внешнего финансирования, сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, цитирует «Интерфакс-Украина».

«Для нашей компании мы определили бюджет восстановления разрушенного, который составляет EUR 300 млн до следующего года. Половину этой суммы мы уже обеспечили из собственных ресурсов. Теперь мы обращаемся к коллегам и партнерам с просьбой закрыть остальную часть – примерно EUR 150 млн, чтобы восстановить 4 000 МВт мощностей», – отметил Тимченко.

По его словам, восстановленная мощность ДТЭК позволит пройти следующий отопительный период 2026–2027 годов. Самым быстрым и экономически эффективным способом подготовки к зиме является восстановление теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), что требует меньших инвестиций.

Тимченко подчеркнул, что заказы на оборудование нужно размещать уже сейчас, ведь от момента финансирования до подключения оборудования проходит минимум 10 месяцев. «Май этого года – красная линия, к которой нужно иметь четкий план финансирования и выполнения работ, чтобы успеть завершить их до наступления зимы», – пояснил CEO.

Он добавил, что до мая правительство и компания должны окончательно определить перечень необходимого оборудования и источники финансирования, после чего начнется его заказ для восстановления разрушенных подстанций и генерации.

