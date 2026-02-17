Для дев’ятикласників вводять курс із фінансової грамотності та підприємництва, — НБУ

З 1 вересня МОН продовжує впровадження обов’язкового предмета «Підприємництво і фінансова грамотність» у закладах загальної середньої освіти.

З 1 вересня 2026 року дев’ятикласники вивчатимуть обов’язковий предмет «Підприємництво і фінансова грамотність». До розробки нового підручника для 9 класу долучилися фахівці НБУ.

Підручник отримав гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ від 27.01.2026 №110) та успішно пройшов апробацію (наказ від 02.02.2026 №142). Це підтверджує його відповідність Державному стандарту базової середньої освіти, вимогам Нової української школи та модельній програмі «Підприємництво і фінансова грамотність. 8–9 класи».

У 2025–2026 навчальному році курс вивчали учні 8 класів. Із нового навчального року вони продовжать опановувати його вже у 9 класі, поглиблюючи знання та розвиваючи практичні навички управління фінансами й основи підприємництва.

За словами Голови НБУ Андрія Пишного, фінансова грамотність є стратегічним напрямом роботи регулятора, адже формує фінансово відповідальну поведінку та економічну стійкість суспільства. Розвиток підприємницьких навичок молоді також розглядається як важливий чинник майбутньої відбудови України.

Підручник орієнтований на практичне застосування знань у повсякденному житті, а його зміст враховує вікові особливості учнів, наголошують у Нацбанку.

