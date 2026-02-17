Для девятиклассников вводят курс по финансовой грамотности и предпринимательству, — НБУ

С 1 сентября МОН продолжает внедрение обязательного предмета «Предпринимательство и финансовая грамотность» в учреждениях общего среднего образования.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 сентября 2026 года девятиклассники будут изучать обязательный предмет «Предпринимательство и финансовая грамотность». К разработке нового учебника для 9 класса присоединились специалисты НБУ.

Учебник получил гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Украины» (приказ от 27.01.2026 №110) и успешно прошел апробацию (приказ от 02.02.2026 №142). Это подтверждает его соответствие Государственному стандарту базового среднего образования, требованиям Новой украинской школы и модельной программе «Предпринимательство и финансовая грамотность. 8–9 классы».

В 2025–2026 учебном году курс изучали ученики 8 классов. С нового учебного года они продолжат осваивать его уже в 9 классе, углубляя знания и развивая практические навыки управления финансами и основы предпринимательства.

По словам Председателя НБУ Андрея Пышного, финансовая грамотность является стратегическим направлением работы регулятора, поскольку формирует финансово ответственное поведение и экономическую устойчивость общества. Развитие предпринимательских навыков молодежи также рассматривается как важный фактор будущего восстановления Украины.

Учебник ориентирован на практическое применение знаний в повседневной жизни, а его содержание учитывает возрастные особенности учащихся, подчеркивают в Нацбанке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.