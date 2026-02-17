У Повітряних силах спростували інформацію про іноземних пілотів F-16 у складі ЗСУ

Юрій Ігнат заявив, що всі бойові вильоти на F-16 виконують українські льотчики.

фото: suspilne

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Повітряних силах ЗСУ спростували інформацію про участь іноземних пілотів у бойових вильотах на F-16. Усі польоти виконують українські льотчики. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, повідомлення про нібито участь іноземців поширюються з джерела з сумнівною репутацією.

"Ми навіть не стали одразу спростовувати й хотілось подивитися на реакцію нашого ворога, який одразу бачить тут завжди "велику кількість іноземців" і так далі. Реакцію цю ми вивчимо обов'язково, але хочу сказати, що в нашому небі літають наші льотчики і показують такі результати, що іноземці дивуються просто", - заявив Ігнат.

За його словами, Україна активно співпрацює з партнерами в межах авіаційної коаліції, однак бойові польоти виконують українські льотчики.

Нагадаємо, в медіа активно поширювали інформацію про нібито створення в Україні ескадрильї F-16 за участю українських та західних пілотів, які буцімто виконують бойові завдання та перехоплюють російські ракети і дрони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.