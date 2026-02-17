  1. В Україні

У Повітряних силах спростували інформацію про іноземних пілотів F-16 у складі ЗСУ

13:07, 17 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Юрій Ігнат заявив, що всі бойові вильоти на F-16 виконують українські льотчики.
У Повітряних силах спростували інформацію про іноземних пілотів F-16 у складі ЗСУ
фото: suspilne
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Повітряних силах ЗСУ спростували інформацію про участь іноземних пілотів у бойових вильотах на F-16. Усі польоти виконують українські льотчики. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, повідомлення про нібито участь іноземців поширюються з джерела з сумнівною репутацією.

"Ми навіть не стали одразу спростовувати й хотілось подивитися на реакцію нашого ворога, який одразу бачить тут завжди "велику кількість іноземців" і так далі. Реакцію цю ми вивчимо обов'язково, але хочу сказати, що в нашому небі літають наші льотчики і показують такі результати, що іноземці дивуються просто", - заявив Ігнат.

За його словами, Україна активно співпрацює з партнерами в межах авіаційної коаліції, однак бойові польоти виконують українські льотчики.

Нагадаємо, в медіа активно поширювали інформацію про нібито створення в Україні ескадрильї F-16 за участю українських та західних пілотів, які буцімто виконують бойові завдання та перехоплюють російські ракети і дрони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна авіація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя Яворівського райсуду Марʼяна Білецька заявила про погрози у WhatsApp через справу: ВРП звернеться до ОГП

Суддя Яворівського районного суду Львівської області поскаржилася на тиск з боку невідомої особи через месенджери WhatsApp та Viber.

Підвищення зарплати педагогів та соцпрацівників потребує додаткових 20 млрд грн

Законопроєкт передбачає збільшення видатків на підвищення зарплат педагогів та працівників соцсфери через субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Закон про житлову політику набрав чинності, але без Кабміну реформа може залишитися на папері

Механізми державної підтримки для реалізації права на житло в очікуванні рішень Кабінету Міністрів.

Проєкт Трудового кодексу легалізує відеоспостереження на робочому місці та моніторинг кореспонденції працівника

Відеоспостереження, електронні повідомлення, моніторинг файлів — усе це пропонується узаконити як «виняткові заходи».

Кінець «тіньовому» ринку оренди: у Раді придумали, як змусити власників житла платити податки

Законопроєкт пропонує податкові пільги для орендодавців та стимулює легальну здачу житла.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]