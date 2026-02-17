В Воздушных силах опровергли информацию об иностранных пилотах F-16 в составе ВСУ

Юрий Игнат заявил, что все боевые вылета на F-16 выполняют украинские летчики.

фото: suspilne

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Воздушных силах ВСУ опровергли информацию об участии иностранных пилотов в боевых вылетах на F-16. Все полеты выполняют украинские лётчики. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, сообщения о якобы участии иностранцев распространяются из источника с сомнительной репутацией.

"Мы даже не стали сразу опровергать и хотелось посмотреть на реакцию нашего врага, который сразу видит здесь всегда "большое количество иностранцев" и так далее. Реакцию эту мы изучим обязательно, но хочу сказать, что в нашем небе летают наши летчики и показывают такие результаты, что инозем.

По его словам, Украина активно сотрудничает с партнерами в рамках авиационной коалиции, однако, боевые полеты выполняют украинские летчики.

Напомним, в медиа активно распространяли информацию о якобы создании в Украине эскадрильи F-16 с участием украинских и западных пилотов, которые якобы выполняют боевые задания и перехватывают российские ракеты и дроны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.