  1. В Украине

В Воздушных силах опровергли информацию об иностранных пилотах F-16 в составе ВСУ

13:07, 17 февраля 2026
Юрий Игнат заявил, что все боевые вылета на F-16 выполняют украинские летчики.
В Воздушных силах опровергли информацию об иностранных пилотах F-16 в составе ВСУ
фото: suspilne
В Воздушных силах ВСУ опровергли информацию об участии иностранных пилотов в боевых вылетах на F-16. Все полеты выполняют украинские лётчики. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, сообщения о якобы участии иностранцев распространяются из источника с сомнительной репутацией.

"Мы даже не стали сразу опровергать и хотелось посмотреть на реакцию нашего врага, который сразу видит здесь всегда "большое количество иностранцев" и так далее. Реакцию эту мы изучим обязательно, но хочу сказать, что в нашем небе летают наши летчики и показывают такие результаты, что инозем.

По его словам, Украина активно сотрудничает с партнерами в рамках авиационной коалиции, однако, боевые полеты выполняют украинские летчики.

Напомним, в медиа активно распространяли информацию о якобы создании в Украине эскадрильи F-16 с участием украинских и западных пилотов, которые якобы выполняют боевые задания и перехватывают российские ракеты и дроны.

Украина авиация

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника

Видеонаблюдение, электронные уведомления, мониторинг файлов — всё это предлагается узаконить как «исключительные меры».

Конец «теневого» рынка аренды: в Раде придумали, как заставить владельцев жилья платить налоги

Законопроект предлагает налоговые льготы для арендодателей и стимулирует легальную сдачу жилья.

Кабинет Министров меняет правила закупок подержанных авто для ВСУ

Правительство легализовало упрощение прямых закупок подержанных транспортных средств непосредственно воинскими частями.

В парламенте придумали, как решить проблему фиксации судебных заседаний при отсутствии электроэнергии и интернета

Законопроект предлагает альтернативный порядок фиксации судебных заседаний и уточняет правила оглашения судебных решений.

Повестка – не для иска: суд в Киеве закрыл производство по оспариванию действий ТЦК

Суд установил, что вызов военнообязанного – инструмент уведомления, а не акт для отмены.

