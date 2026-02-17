Погода в Україні 18 лютого: циклон принесе сніг, ожеледь і вітер — коли потеплішає

В Україні вночі 18 лютого очікується похолодання.

У середу, 18 лютого, через територію України проходитиме південний циклон. Цього разу його траєкторія зміститься трохи південніше, тому західні та північні області відчують негоду, але вона буде не надто сильною.

Найскладніші погодні умови очікуються в центральних регіонах. Там прогнозують сніг, мокрий сніг, дощ, ожеледь і сильний північно-східний вітер. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У східних областях передбачається дощ. На півдні можливі сильні опади, місцями мокрий сніг. В Одеській області прогнозують штормовий вітер і налипання мокрого снігу.

Вночі температура повітря становитиме від -5 до -9 градусів, а в північних областях похолоднішає до -10…-15 градусів.

Удень очікується від -2 до -7 градусів морозу. На півдні, південному сході та Закарпатті температура підніметься до 0…+3 градусів. У Криму буде найтепліше — +5…+10 градусів.

Згідно прогнозам, невеликі та помірні морози триматимуться ще кілька днів. Стійке потепління і перехід до відлиги очікуються з 22–23 лютого.

