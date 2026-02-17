  1. В Украине

Погода в Украине 18 февраля: циклон принесет снег, гололед и ветер — когда потеплеет

15:30, 17 февраля 2026
В Украине ночью 18 февраля ожидается похолодание.
Погода в Украине 18 февраля: циклон принесет снег, гололед и ветер — когда потеплеет
В среду, 18 февраля, через территорию Украины будет проходить южный циклон. В этот раз его траектория сместится чуть южнее, поэтому западные и северные области ощутят непогоду, но она будет не слишком сильной.

Сложные погодные условия ожидаются в центральных регионах. Там прогнозируют снег, мокрый снег, дождь, гололедица и сильный северо-восточный ветер. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

В восточных областях ожидается дождь. На юге возможны сильные осадки, местами мокрый снег. В Одесской области прогнозируют штормовой ветер и налипание мокрого снега.

Ночью температура воздуха составит от -5 до -9 градусов, а в северных областях похолодает до -10…-15 градусов.

Днем ожидается от -2 до -7 градусов мороза. На юге, юго-востоке и Закарпатье температура поднимется до 0…+3 градусов. В Крыму будет самое теплое — +5…+10 градусов.

По прогнозам, небольшие и умеренные морозы будут держаться еще несколько дней. Устойчивое потепление и переход к оттепели ожидаются с 22-23 февраля.

Украина прогноз погоды погода

