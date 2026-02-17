  1. В Україні

Податкова фіксує скорочення блокування податкових накладних — Леся Карнаух

15:50, 17 лютого 2026
Станом на сьогодні ДПС призупинила реєстрацію лише 0,1% податкових накладних, суттєво скоротивши частку блокувань за рік та зосередивши систему моніторингу переважно на ризикових операціях.
Станом на сьогодні зупинено реєстрацію 0,1% податкових накладних, повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

«Ще рік тому – це викликало стрес чи не у кожного підприємця. За рік ДПС кардинально змінила ситуацію. Сьогодні 99,9% податкових накладних реєструються автоматично. І це свідчить про ефективність механізму та його спрямованість саме на ризикові операції», – зазначила вона.

На початку 2025 року частка зупинених накладних і розрахунків коригування становила 0,76%, зараз — 0,1%.

Рік тому в усіх регіонах ДПС відкрили консультаційні центри з питань блокування накладних, щоб бізнес отримував чіткий алгоритм дій, швидшу комунікацію та зрозумілі рішення.

Кількість платників у переліку ризикових зменшилась на 8,1 тис. Наразі їх 12,8 тис.

«Але відносно тих, хто намагається жити схемами система моніторингу безжальна. Вона продовжує виявляти операції з підвищеним ризиком і зупиняє їх», – додала вона.

Основна причина зупинення накладних — дисбаланс на віртуальному складі, що становить 60% випадків. Йдеться про ситуацію, коли розрахований за даними ЄРПН залишок товару менший за обсяг, зазначений у поточній накладній або розрахунку коригування. Ще 30% припадає на включення платника до переліку ризикових, найчастіше через ймовірний ризик в операціях, відображених у накладних.

Ознаками ризику можуть бути відсутність трудових ресурсів чи основних засобів, участь у ланцюгах формування ризикового податкового кредиту, а також операції з контрагентами, які вже мають ризиковий статус, зазначила Карнаух.

Наприклад, підприємство купує транспортні засоби, але продає мінеральні добрива, які не обліковувались у придбанні. Або придбає газовані напої, а постачає іншому покупцю товари зі значною націнкою, сформованою за рахунок придбання нехарактерних для діяльності товарів. Це може свідчити про непідтверджене походження товару та потенційне формування фіктивного податкового кредиту.

«ДПС поступово змінює філософію роботи. Прибираємо штучні барʼєри та полегшуємо роботу для бізнесу, який працює прозоро, сплачує податки та створює робочі місця», – зауважила в. о. голови ДПС.

податкова

