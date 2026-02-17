Налоговая фиксирует сокращение блокировки налоговых накладных — Леся Карнаух

По состоянию на сегодня ГНС приостановила регистрацию лишь 0,1% налоговых накладных, существенно сократив долю блокировок за год и сосредоточив систему мониторинга преимущественно на рисковых операциях.

«Ещё год назад — это вызывало стресс едва ли не у каждого предпринимателя. За год ГНС кардинально изменила ситуацию. Сегодня 99,9% налоговых накладных регистрируются автоматически. И это свидетельствует об эффективности механизма и его направленности именно на рисковые операции», — отметила она.

В начале 2025 года доля приостановленных накладных и расчётов корректировки составляла 0,76%, сейчас — 0,1%.

Год назад во всех регионах ГНС открыли консультационные центры по вопросам блокировки накладных, чтобы бизнес получал чёткий алгоритм действий, более быструю коммуникацию и понятные решения.

Количество плательщиков в перечне рисковых уменьшилось на 8,1 тыс. В настоящее время их 12,8 тыс.

«Но в отношении тех, кто пытается жить схемами, система мониторинга безжалостна. Она продолжает выявлять операции с повышенным риском и останавливает их», — добавила она.

Основная причина приостановки накладных — дисбаланс на виртуальном складе, что составляет 60% случаев. Речь идёт о ситуации, когда рассчитанный по данным ЕРНН остаток товара меньше объёма, указанного в текущей накладной или расчёте корректировки. Ещё 30% приходится на включение плательщика в перечень рисковых, чаще всего из-за вероятного риска в операциях, отражённых в накладных.

Признаками риска могут быть отсутствие трудовых ресурсов или основных средств, участие в цепочках формирования рискового налогового кредита, а также операции с контрагентами, которые уже имеют рисковый статус, отметила Карнаух.

Например, предприятие покупает транспортные средства, но продаёт минеральные удобрения, которые не учитывались в приобретении. Или приобретает газированные напитки, а поставляет другому покупателю товары со значительной наценкой, сформированной за счёт приобретения нехарактерных для деятельности товаров. Это может свидетельствовать о неподтверждённом происхождении товара и потенциальном формировании фиктивного налогового кредита.

«ГНС постепенно меняет философию работы. Убираем искусственные барьеры и облегчаем работу для бизнеса, который работает прозрачно, уплачивает налоги и создаёт рабочие места», — отметила и. о. председателя ГНС.

