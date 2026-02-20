У виплатах дітям-сиротам через ПФУ виявили проблеми: від уряду вимагають рішень

Парламентський Комітет вимагає термінових рішень.

Під час засідання парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики народні депутати розглянули низку резонансних питань у сфері гуманітарної політики, культури та соціального захисту дітей. Окрему увагу приділили проблемам із виплатою державної допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, а також грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам.

Голова підкомітету Тетяна Скрипка заявила, що труднощі з нарахуванням виплат з’явилися ще з 1 січня через підвищення прожиткового мінімуму та передачу функцій нарахування допомоги від органів соцзахисту до ПФУ.

За її словами, батьки-вихователі масово скаржаться на отримання коштів за старими нормами. Крім того, досі немає точних даних щодо кількості дітей-сиріт, які з липня минулого року могли випасти з системи виплат.

Заступник голови Комітету Павло Сушко висловив занепокоєння розбіжностями між статистикою Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України та фактичним станом справ.

За його даними, із приблизно 65 тисяч дітей, які потребують опіки, виплати через Пенсійний фонд отримують лише близько 4 тисяч сімей. Це може свідчити про те, що значна частина дітей залишилася без належної фінансової підтримки.

Нардеп також наголосив, що процедура оформлення допомоги залишається надто складною. амість того, щоб автоматизувати виплати, держава змушує опікунів витрачати час на збір численних довідок.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін повідомив, що критичні складнощі зафіксовано у 102 прийомних сім’ях та 73 дитячих будинках сімейного типу. Причиною він назвав проблеми, успадковані від місцевих управлінь соціального захисту.

Голова Пенсійний фонд України Євген Капінус зазначив, що у січні Фонд отримав рекордні 96 тисяч звернень — майже піврічний обсяг за один місяць. Для зменшення черг частину сервісних центрів перевели на подовжений графік роботи — з 07:00 до 20:00.

За підсумками засідання народна депутатка Ірина Констанкевич вимагала від уряду чітких строків вирішення ситуації та звірки показників виплат за 2025 рік із даними минулого року. На результати чекають до 2 березня.

До даного питання мають повернутися у березні.

