В выплатах детям-сиротам через ПФУ выявили проблемы: от правительства требуют решений

22:36, 20 февраля 2026
Парламентский Комитет требует срочных решений.
Во время заседания парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики народные депутаты рассмотрели ряд резонансных вопросов в сфере гуманитарной политики, культуры и социальной защиты детей. Отдельное внимание уделили проблемам с выплатой государственной помощи детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, а также денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям.

Глава подкомитета Татьяна Скрипка заявила, что трудности с начислением выплат появились еще с 1 января из-за повышения прожиточного минимума и передачи функций начисления помощи от органов соцзащиты к ПФУ.

По ее словам, родители-воспитатели массово жалуются на получение средств по старым нормам. Кроме того, до сих пор нет точных данных о количестве детей-сирот, которые с июля прошлого года могли выпасть из системы выплат.

Заместитель главы Комитета Павел Сушко выразил обеспокоенность расхождениями между статистикой Министерства социальной политики, семьи и единства Украины и фактическим положением дел.

По его данным, из примерно 65 тысяч детей, нуждающихся в опеке, выплаты через Пенсионный фонд получают лишь около 4 тысяч семей. Это может свидетельствовать о том, что значительная часть детей осталась без надлежащей финансовой поддержки.

Нардеп также подчеркнул, что процедура оформления помощи остается слишком сложной. Вместо того чтобы автоматизировать выплаты, государство вынуждает опекунов тратить время на сбор многочисленных справок.

Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщил, что критические сложности зафиксированы в 102 приемных семьях и 73 детских домах семейного типа. Причиной он назвал проблемы, унаследованные от местных управлений социальной защиты.

Глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус отметил, что в январе Фонд получил рекордные 96 тысяч обращений — почти полугодовой объем за один месяц. Для сокращения очередей часть сервисных центров перевели на продленный график работы — с 07:00 до 20:00.

По итогам заседания народный депутат Ирина Констанкевич потребовала от правительства четких сроков решения ситуации и сверки показателей выплат за 2025 год с данными прошлого года. Результаты ожидают до 2 марта.

К данному вопросу должны вернуться в марте.

Верховная Рада Украины ПФУ

