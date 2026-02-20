Податки сплачують, а допомогу не отримують: що не так із «єЯсла» для матерів-ФОП

Данило Гетманцев повідомив, що матері-ФОП наразі не мають можливості скористатися програмою «єЯсла» через чинні умови її реалізації, у зв’язку з чим порушується питання можливого внесення змін до відповідної урядової постанови.

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що до нього звертаються десятки матерів-ФОПів, які не можуть скористатися програмою «єЯсла».

За його словами, за економічною суттю мати-ФОП не відрізняється від жінки, яка працює за трудовим договором, адже обидві здійснюють трудову діяльність, формують доходи бюджету та системи соціального страхування і поєднують професійну реалізацію з вихованням дитини.

Він наголосив, що ФОП не може вважатися «непрацюючою особою». Якщо жінка офіційно зареєстрована, отримує дохід і виконує всі фіскальні зобов’язання, вона має визнаватися працюючою. Відповідно, доступ до програми «єЯсла» повинен надаватися за критерієм фактичної праці та внеску в економіку.

За його словами, він звернувся до Уряду із закликом внести зміни до постанови Кабміну, яка регулює програму, та включити матерів-ФОПів до переліку отримувачів допомоги.

