Налоги платят, а помощь не получают: что не так из «єЯсла» для матерей-ФЛП

Даниил Гетманцев сообщил, что матери-ФЛП пока не имеют возможности воспользоваться программой «єЯсла» из-за действующих условий ее реализации, в связи с чем поднимается вопрос возможного внесения изменений в соответствующее правительственное постановление.

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что к нему обращаются десятки матерей-ФОПов, которые не могут воспользоваться программой «єЯсла».

По его словам, по экономической сущности мать-ФЛП не отличается от женщины, работающей по трудовому договору, ведь обе осуществляют трудовую деятельность, формируют доходы бюджета и системы социального страхования и совмещают профессиональную реализацию с воспитанием ребенка.

Он подчеркнул, что ФЛП не может считаться «неработающим лицом». Если женщина официально зарегистрирована, получает доход и выполняет все фискальные обязательства, она должна быть признана работающей.

Соответственно, доступ к программе «єЯсла» должен предоставляться по критерию фактического труда и вклада в экономику.

По его словам, он обратился к Правительству с призывом внести изменения в постановление Кабмина, которое регулирует программу, и включить матерей-ФЛП в список получателей помощи.

