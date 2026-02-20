  1. В Украине

Налоги платят, а помощь не получают: что не так из «єЯсла» для матерей-ФЛП

19:09, 20 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Даниил Гетманцев сообщил, что матери-ФЛП пока не имеют возможности воспользоваться программой «єЯсла» из-за действующих условий ее реализации, в связи с чем поднимается вопрос возможного внесения изменений в соответствующее правительственное постановление.
Налоги платят, а помощь не получают: что не так из «єЯсла» для матерей-ФЛП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что к нему обращаются десятки матерей-ФОПов, которые не могут воспользоваться программой «єЯсла».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, по экономической сущности мать-ФЛП не отличается от женщины, работающей по трудовому договору, ведь обе осуществляют трудовую деятельность, формируют доходы бюджета и системы социального страхования и совмещают профессиональную реализацию с воспитанием ребенка.

Он подчеркнул, что ФЛП не может считаться «неработающим лицом». Если женщина официально зарегистрирована, получает доход и выполняет все фискальные обязательства, она должна быть признана работающей.

Соответственно, доступ к программе «єЯсла» должен предоставляться по критерию фактического труда и вклада в экономику.

По его словам, он обратился к Правительству с призывом внести изменения в постановление Кабмина, которое регулирует программу, и включить матерей-ФЛП в список получателей помощи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Даниил Гетманцев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет поддержал законопроект об усилении ответственности за буллинг

Срок привлечения к ответственности за травлю предлагают увеличить с 3 месяцев до одного года.

Комитет рекомендует пересмотреть сроки дисциплинарного взыскания в рамках исключения «злостного неповиновения

Комитет обратил внимание, что новое дисциплинарное взыскание сроком до года может фактически приравниваться к лишению свободы.

Украина отклоняется от курса на евроинтеграцию: какие ещё проблемы скрывает новый Гражданский кодекс

Проект ГК Украины содержит положения, которые ставят под сомнение права ЛГБТ и противоречат уже сложившейся судебной практике.

22 банковских счета и скрытое авто: новые кейсы кандидатов в ВАКС

Третий день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

БП ВС рассмотрела дело судьи-конспиролога, который называл указы Президента «авторскими произведениями»

Судья обосновывал решения «божественным нормативным актом», ставил под сомнение полномочия органов власти и действительность законов Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]