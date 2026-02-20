  1. В Україні

Є-Чек в Україні: що зміниться для покупців та для бізнесу

15:05, 20 лютого 2026
Програма еЧек відкрита для бізнесу, який працює з РРО/ПРРО та приймає безготівкові платежі, а участь у неї є добровільною.
Фото: golos.com.ua
Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні розпочинається впровадження єЧеку — електронного чека, який автоматично зберігається просто у банківському застосунку.

Міністерство цифрової трансформації відповіло на запитання, що єЧек означає для покупців та для бізнесу.

Що єЧек означає для покупців?

Паперовий чек легко губиться, що створює незручності, коли потрібно повернути товар. Із єЧеком ця проблема зникає.

Усе у вашому банку: Чек з’являється там, де ви вже дивитеся свої витрати — у застосунку банку.

Жодних зайвих дій: Вам не потрібно нічого завантажувати, встановлювати або додатково реєструватися в сторонніх застосунках магазинів чи на сайтах.

Повна свобода вибору: Ви самі обираєте формат чека — цифровий або паперовий. Сервіс працює паралельно зі звичними чеками та є абсолютно добровільним.

Приватність: Тільки ви бачите свій чек у власному застосунку.

Чому єЧек вигідний для бізнесу?

Лише у 2025 році в Україні було сформовано 9,49 млрд чеків. Щороку бізнес витрачає близько 600 млн грн тільки на папір для них.

Економія: Менше паперу означає менше витрат на друк та менше технічних збоїв.

Простота: Каса працює, як завжди, без змін у процесах — потрібно лише налаштувати її за інструкцією.

Екологічність: Термопапір, на якому друкують чеки, містить речовини BPA і не переробляється як звичайний папір. Цифровий чек вирішує і цю проблему.

єЧек не створює нову систему — він зручно вбудовується в ту, якою всі вже користуються.

Як скористатися вже сьогодні?

Сервіс упроваджують поетапно. На першому етапі він уже доступний для клієнтів ПриватБанк, ПУМБ, VST bank і monobank. Отримати єЧек можна в торговельних мережах Аврора, Фора, Auchan, а також на АЗС Укрнафта.

Повноцінний запуск сервісу заплановано на кінець 2026 року.

Як бізнесу під’єднати єЧек?

Щоб під’єднати сервіс, подайте заявку та налаштуйте касу за інструкціями на сайті.

