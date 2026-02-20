Е-Чек в Украине: что изменится для покупателей и для бизнеса

Программа открыта для бизнеса, который работает с РРО/ПРРО и принимает безналичные платежи, а участие в ней является добровольным.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине начинается внедрение еЧека — электронного чека, который автоматически сохраняется прямо в банковском приложении.

Министерство цифровой трансформации ответило на вопросы, что е-Чек означает для покупателей и для бизнеса.

Что еЧек означает для покупателей?

Бумажный чек легко теряется, что создает неудобства, когда нужно вернуть товар. С еЧеком эта проблема исчезает.

Все в вашем банке: Чек появляется там, где вы уже просматриваете свои расходы — в приложении банка.

Никаких лишних действий: Вам не нужно ничего загружать, устанавливать или дополнительно регистрироваться в сторонних приложениях магазинов или на сайтах.

Полная свобода выбора: Вы сами выбираете формат чека — цифровой или бумажный. Сервис работает параллельно с привычными чеками и является абсолютно добровольным.

Приватность: Только вы видите свой чек в собственном приложении.

Почему еЧек выгоден для бизнеса?

Только в 2025 году в Украине было сформировано 9,49 млрд чеков. Ежегодно бизнес тратит около 600 млн грн только на бумагу для них.

Экономия: Меньше бумаги означает меньше затрат на печать и меньше технических сбоев.

Простота: Касса работает, как и прежде, без изменений в процессах — нужно лишь настроить ее по инструкции.

Экологичность: Термобумага, на которой печатают чеки, содержит вещества BPA и не перерабатывается как обычная бумага. Цифровой чек решает и эту проблему.

еЧек не создает новую систему — он удобно встраивается в ту, которой все уже пользуются.

Как воспользоваться уже сегодня?

Сервис внедряется поэтапно. На первом этапе он уже доступен для клиентов ПриватБанк, ПУМБ, VST bank и monobank. Получить еЧек можно в торговых сетях Аврора, Фора, Auchan, а также на АЗС Укрнафта.

Полноценный запуск сервиса запланирован на конец 2026 года.

Как бизнесу подключить еЧек?

Программа открыта для бизнеса, который работает с РРО/ПРРО и принимает безналичные платежи. Участие в программе является добровольным.

Чтобы подключить сервис, подайте заявку и настройте кассу согласно инструкциям на сайте.

