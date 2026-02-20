  1. В Україні

Чому у сусідньому будинку є світло, а поруч — немає: пояснення для споживачів

23:12, 20 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Бувають ситуації, коли в одному будинку світло є, а в сусідньому — відсутнє, що пов’язано з особливостями роботи електромереж.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після атак по енергетичній інфраструктурі України запроваджуються вимушені відключення електроенергії. Водночас багато людей дивуються: чому під час відключень в одному будинку світла немає, а в сусідньому — воно залишається. Пояснення надали у компанії YASNO.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Іноді в одному будинку або навіть у різних під’їздах можуть функціонувати кілька ліній електромереж, які належать до різних черг відключень. Кожна така лінія має власний графік, тому подача електроенергії може відрізнятися навіть у будинках, розташованих поруч.

Крім того, частина житлових будівель підключена до мереж, що забезпечують об’єкти критичної інфраструктури — наприклад, лікарні. Такі лінії зазвичай не підлягають відключенню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

відключення світла світло графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет підтримав законопроект про посилення відповідальності за булінг

Строк притягнення до відповідальності за цькування  пропонують  збільшити з 3 місяців до одного року.

Комітет радить переглянути строки дисциплінарного стягнення у межах виключення «злісної непокори»

Комітет звернув увагу, що нове дисциплінарне стягнення до року може фактично прирівнюватися до позбавлення волі.

Україна відхиляється від курсу на євроінтеграцію: які ще проблеми приховує новий Цивільний кодекс

Проєкт ЦК України містить положення, що ставлять під сумнів права ЛГБТ та суперечать вже сформованій судовій практиці.

22 банківські рахунки та приховане авто: нові кейси кандидатів до ВАКС

Третій день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

ВП ВС розглянула справу судді-конспіролога, який називав укази Президента «авторськими творами»

Суддя обґрунтовував рішення «божественним нормативним актом», ставив під сумнів повноваження органів влади та чинність законів України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]