Чому у сусідньому будинку є світло, а поруч — немає: пояснення для споживачів

Бувають ситуації, коли в одному будинку світло є, а в сусідньому — відсутнє, що пов’язано з особливостями роботи електромереж.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після атак по енергетичній інфраструктурі України запроваджуються вимушені відключення електроенергії. Водночас багато людей дивуються: чому під час відключень в одному будинку світла немає, а в сусідньому — воно залишається. Пояснення надали у компанії YASNO.

Іноді в одному будинку або навіть у різних під’їздах можуть функціонувати кілька ліній електромереж, які належать до різних черг відключень. Кожна така лінія має власний графік, тому подача електроенергії може відрізнятися навіть у будинках, розташованих поруч.

Крім того, частина житлових будівель підключена до мереж, що забезпечують об’єкти критичної інфраструктури — наприклад, лікарні. Такі лінії зазвичай не підлягають відключенню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.